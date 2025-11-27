Le photographe ivoirien Nuits Balnéaires a été désigné par la Fondation d'entreprise Hermès comme lauréat de la deuxième édition de son programme « Latitudes » qui vise à soutenir la photographie contemporaine. La Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays mis à l'honneur pour un cycle de deux ans. Car après François-Xavier Gbré en 2024, Nuits Balnéaires est le deuxième lauréat ivoirien à être distingué.

La série photographique « Eboro », qui a permis à Nuits Balnéaires d'être le sacre à cette édition, sera exposée à l'International center of photography (Icp), à New York, du 29 janvier au 4 mai 2026. Selon un communiqué de la Fondation initiatrice, cette exposition se fera conjointement avec la série « Radio Ballast » de François-Xavier Gbré, lauréat de la première édition de Latitudes.

La série sera par la suite présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson, à Paris, du 20 mai au 4 octobre 2026, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2027. Le projet fera également l'objet d'une publication en français et en anglais co-éditée par l'Atelier EXB et la Fondation.

« Eboro » suscite une réflexion profonde sur la condition humaine à travers une narration dense et contemplative, empreinte de mélancolie et de nostalgie. Elle désigne le lieu d'origine de l'humanité dans les pensées métaphysiques des peuples N'Zima et Agni-Bona, installés en Côte d'Ivoire : au terme de son existence terrestre, le double immatériel de l'homme retourne à Eboro, vers ses ancêtres auxquels le défunt doit rendre compte de sa vie sur terre.

Il faut indiquer que Nuits Balnéaires a bénéficié d'une bourse de 40 000 euros, soit environ 26 millions de Fcfa, dans le cadre du programme « Latitudes », pour la réalisation de ses images. Sa sélection avait été faite par un jury constitué de représentants de la Fondation d'entreprise Hermès et de ses partenaires, la Fondation Henri Cartier-Bresson et l'Icp.