Congo-Kinshasa: Les accidents se multiplient dans le secteur des transports dans le pays

26 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En moins d'un mois, la RDC a enregistré trois naufrages meurtriers sur ses rivières, révélant la dangerosité persistante des transports fluviaux. Le dernier drame en date est intervenu dimanche 23 novembre sur la rivière Semuliki, à Kambo (75 km de Beni au Nord-Kivu). Cinq personnes ont été sauvées, mais le bilan reste incertain.

Dans la nuit de mercredi à jeudi 20 novembre, une vingtaine de passagers étaient portés disparus dans le naufrage d'une embarcation sur le lac Tanganyika, au large de la localité de Lusenda dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu.

À Kinshasa, c'est un accident de la route qui vient de couter la vie à au moins 11 personnes, ce mardi 25 novembre. Il s'agit d'un camion chargé de caillasses sur la route Matadi.

Face à cette série d'accidents meurtriers, la coalition de l'opposition, Lamuka, exige une amélioration urgente du secteur des transports en RDC.

Lamuka pointe du doigt les conditions précaires et la vétusté des moyens de transport sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse des voies aériennes, routières ou fluviales.

 

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.