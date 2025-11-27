Congo-Kinshasa: Les accidents se multiplient dans le secteur des transports dans le pays

En moins d'un mois, la RDC a enregistré trois naufrages meurtriers sur ses rivières, révélant la dangerosité persistante des transports fluviaux. Le dernier drame en date est intervenu dimanche 23 novembre sur la rivière Semuliki, à Kambo (75 km de Beni au Nord-Kivu). Cinq personnes ont été sauvées, mais le bilan reste incertain.

Dans la nuit de mercredi à jeudi 20 novembre, une vingtaine de passagers étaient portés disparus dans le naufrage d'une embarcation sur le lac Tanganyika, au large de la localité de Lusenda dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu.

À Kinshasa, c'est un accident de la route qui vient de couter la vie à au moins 11 personnes, ce mardi 25 novembre. Il s'agit d'un camion chargé de caillasses sur la route Matadi.

Face à cette série d'accidents meurtriers, la coalition de l'opposition, Lamuka, exige une amélioration urgente du secteur des transports en RDC.

Lamuka pointe du doigt les conditions précaires et la vétusté des moyens de transport sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse des voies aériennes, routières ou fluviales.