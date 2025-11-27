Afrique: Mondial 2026 - La FIFA publie la procédure du tirage au sort pour les 4 chapeaux

À moins de 200 jours du coup d'envoi, la FIFA a levé le voile, mardi 25 novembre, sur la composition des quatre chapeaux pour le tirage au sort très attendu de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera pour la première fois avec 48 équipes.

Le tirage, programmé le 5 décembre prochain à Washington D.C., déterminera la composition des groupes pour le tournoi prévu du 11 juin au 18 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sans surprise, les trois nations hôtes (Canada, Mexique, États-Unis) figurent dans le Chapeau 1, aux côtés des géants du football que sont l'Argentine, le Brésil, la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.

La répartition a été établie sur la base du Classement mondial de la FIFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Afin d'équilibrer la compétition et d'éviter des affiches prématurées, la FIFA a instauré une règle inédite : les quatre meilleures sélections (Espagne, Argentine, France, Angleterre) seront réparties aléatoirement dans des "voies" opposées. "Cela garantit qu'en cas de victoire dans leur groupe, les deux équipes les mieux classées ne pourront pas se rencontrer avant la finale", a précisé l'instance.

Sur les 48 places en jeu, 42 sont déjà pourvues. Les six dernières seront attribuées en mars 2026 via des barrages intercontinentaux et européens. C'est dans ce contexte que se situe l'équipe de la République démocratique du Congo (RDC). Si les Léopards parviennent à se qualifier lors de ces ultimes barrages, ils seront automatiquement versés dans le Chapeau 4, selon le système dévoilé par la FIFA.

Le tirage du 5 décembre s'annonce donc comme une étape cruciale pour dessiner les contours de cette Coupe du Monde historique, tandis que plusieurs nations, dont la RDC, joueront leur dernier ticket en mars.

Voici la composition des différents Chapeaux :

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie.

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud.

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande + les 6 vainqueurs des barrages (mars 2026).