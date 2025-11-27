Sénégal: Promotion du Waqf - A Kaolack, 50 imams et prédicateurs outillés par la Haw

La Haute autorité du Waqf (Haw) et la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) ont tenu un atelier de formation, d'information et de sensibilisation sur le waqf, à Kaolack, le 26 novembre 2025. Selon un communiqué de presse, cet événement, marqué par la présence et l'allocution d'ouverture de l'Adjoint au Gouverneur de la région de Kaolack, chargé du développement Mamadou Habib Camara, a réuni 68 participants, dont 58 imams et prédicateurs de la région.

Le programme a débuté le 25 novembre 2025 par des visites de courtoisie aux familles religieuses de Kaolack (Médina Baye, Léona Niassène et Léona Kanéne), ainsi qu'une tournée sur des sites waqf de la région.

La journée du 26 novembre 2025, renseigne la même source, a été consacrée à la formation et au partage d'expériences.

L'atelier s'inscrit dans la mission prioritaire de la Haw, rendue opérationnelle depuis 2018, qui est la vulgarisation et la sensibilisation sur le waqf. Cette institution de la finance sociale islamique, renseigne le communiqué, est régie par la Loi n°2015-11 relative au waqf et le Décret n° 2016-449 portant organisation de la Haw.

Dans son allocution, l'Adjoint au Gouverneur de la région a souligné la vision stratégique du Sénégal : « faire du waqf un levier durable de solidarité, de résilience communautaire et de lutte contre la pauvreté. ».

Il a également insisté sur le potentiel de la région, déclarant que Kaolack peut devenir « un véritable pôle d'innovation dans la mise en oeuvre de projets waqf structurants. » En outre, il a assuré la « disponibilité totale de l'administration territoriale pour accompagner la HAW et tous les acteurs engagés dans des initiatives waqf ».

L'atelier visait spécifiquement à renforcer les capacités des membres de la Lips, dont le rôle est crucial dans l'éducation religieuse et la communication de masse.

Les objectifs de la formation étaient de présenter le concept du waqf et ses applications ; sensibiliser sur les questions pratiques du cadre juridique et institutionnel du waqf au Sénégal ; aborder le concept du waqf monétaire et les secteurs bénéficiaires.

Dans son allocution, le Directeur général de la Haw, Dr. Ahmed Lamine Athie, a mis en évidence les progrès réalisés par l'institution : « Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que nous avons déjà formé 299 Imams à travers le pays. ».

Selon le communiqué, la région de Kaolack est ainsi la cinquième, après Dakar, Saint-Louis, Thiès et Louga, à bénéficier de ce programme structurant. Avec l'atelier de Kaolack, le nombre d'Imams formés sur le waqf par la HAW s'établit désormais à 357.

L'attente majeure de la Haw est que les imams et prédicateurs formés contribuent activement à la vulgarisation du waqf. Ils sont désormais appelés à utiliser leur plateforme d'influence, notamment à travers l'animation des sermons du vendredi, des émissions religieuses et conférences publiques.

L'atelier a permis de former et de sensibiliser les participants sur les trois volets thématiques majeurs du waqf (concept, cadre juridique et waqf monétaire). La Haw et ses partenaires se réjouissent de l'élan nouveau que cet événement confère au développement des projets waqf dans la région de Kaolack.