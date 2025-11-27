Cote d'Ivoire: Notation - GCR Ratings décerne à nouveau la note de long terme AA-(WU) à la Société Ivoirienne de Câbles

Pour sa notation de novembre 2025 valable pour un an, GCR Ratings a, à nouveau décerné à la Société Ivoirienne de Câbles (SICABLE) la note de long terme AA-(WU) sur son échelle régionale, a annoncé cette agence de notation basée à Dakar.

La perspective attachée à cette note est stable.

Quant à la note d'émetteur de court terme, elle est ressortie à A1+(WU) avec une perspective stable.

« La notation de SICABLE repose sur la robustesse de son profil financier, soutenue par une structure de capital sans endettement et une position de liquidité solide, offrant une couverture confortable de ses engagements à court terme », souligne GCR. Selon elle, ces éléments positifs atténuent les risques liés à la concentration encore marquée, bien qu'en amélioration, de son chiffre d'affaires sur un nombre limité de clients, ainsi que la volatilité de la rentabilité, principalement exposée aux fluctuations des cours internationaux des matières premières sur lesquelles repose son activité.

« Le profil financier de SICABLE demeure solide en 2024, soutenu par une flexibilité financière élevée et une position de liquidité robuste. La société maintient une politique d'endettement prudente, se traduisant par l'absence de dettes financières et des ratios de levier conservateurs » ont encore laissé entendre les responsables de la société.

« La liquidité disponible procure une marge de sécurité confortable, avec une couverture des besoins à court terme supérieure à 200% sur douze mois, soutenue par un important coussin de trésorerie, des dépenses d'investissement limitées et une politique de distribution de dividendes mesurée et soutenable », note encore GCR. Celle-ci estime par ailleurs que la politique conservatrice en matière d'endettement de la société sera maintenue au cours des 12 à 18 prochains mois.

Parallèlement, souligne GCR Rating note que la capacité de SICABLE à générer des flux de trésorerie opérationnels récurrents devrait rester robuste, malgré un recul de 66,6% en 2024 comparativement à 2023, attribuable à une hausse du besoin en fonds de roulement, et une pression à la hausse des cours internationaux du cuivre et de l'aluminium en 2025.

En 2024, SICABLE a enregistré une solide performance opérationnelle, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 19,1 milliards FCFA ($ 33.67 millions), soutenu par la bonne dynamique du segment industriel des câbles, notamment les câbles aluminium, dont les ventes ont progressé de 19%, portées par la demande en Côte d'Ivoire.

L'activité de négoce a également contribué à la croissance (+9%), tandis que les prestations de services et autres produits d'exploitation ont reculé. L'EBITDA s'est amélioré de 8,1% pour atteindre 1,96 milliard FCFA, maintenant une marge d'EBITDA stable à 10,3%, reflet d'une maîtrise efficace des coûts de production malgré des pressions inflationnistes sur les coûts des matières premières (cuivre, aluminium) et des marchandises (activité de négoce).

La marge d'exploitation a légèrement diminué à 9,3%, en raison d'une baisse des reprises de provisions et d'une hausse des charges externes. Le résultat net ressort en repli de 14,3%, ramenant la marge nette à 6,4% contre 8,1% en 2023. GCR s'attend à ce que SICABLE continue à enregistrer une croissance soutenue de ses revenus au cours des 12 à 18 prochains mois. Néanmoins, l'équipe de notation est d'avis que le maintien de marges opérationnelles confortables dépendra principalement de l'évolution des cours internationaux du cuivre et de l'aluminium, ainsi que de la capacité de la société à transférer toute hausse de coûts à sa clientèle sans compromettre la compétitivité de ses produits.

« SICABLE maintient une position de leader incontestée sur le marché ivoirien du câble, soutenue par son ancrage local solide et son adossement au groupe Prysmian, leader mondial du secteur » a soutenu GCR. Cette appartenance confère à la société un avantage compétitif structurel, notamment en matière de transfert de technologie, de standards de qualité et d'accès à un réseau régional étendu. Selon toujours GCR, la société détient des parts de marché significatives dans les segments des câbles en aluminium (environ 73%) et en cuivre (environ 25%).

La direction de SICABLE souligne que l'entreprise poursuit la diversification de son portefeuille client, réduisant sa dépendance vis-à-vis de ses principaux distributeurs et renforçant ses relations avec ses clients stratégiques. Parallèlement, le groupe a consolidé sa position dans le secteur des utilities, tirant parti de fabrications locales et de synergies avec Prysmian, soutenant ainsi sa dynamique commerciale et réduisant sa vulnérabilité aux fluctuations sectorielles. GCR s'attend à ce que SICABLE maintienne sa position de leader au cours des 12 à 18 prochains mois, soutenue par un volume d'activité substantiel et difficilement réplicable, qui continue de constituer un avantage concurrentiel important.

GCR considère que le profil de gouvernance de SICABLE est solide, reflétant des structures de supervision renforcées, une transparence accrue du reporting et une discipline opérationnelle conforme aux standards du groupe Prysmian, sa société mère. En tant que filiale du leader mondial des câbles, SICABLE bénéficie d'un appui technique, financier et stratégique significatif, favorisant une planification rigoureuse et une gestion optimisée des flux opérationnels et de trésorerie.

Selon GCR, la perspective stable attribuée à SICABLE reflète l'attente de l'agence de notation selon laquelle « la société continuera d'afficher une structure financière robuste et une liquidité confortable au cours des 12 à 18 prochains mois ».

Cette solidité repose sur l'absence d'endettement, la génération récurrente de flux de trésorerie positifs et un besoin d'investissement modéré, soutenant la flexibilité financière de l'entreprise. « Toutefois, tempère GCR, la rentabilité pourrait rester sujette à volatilité en raison de la sensibilité aux cours internationaux du cuivre et de l'aluminium, de la concentration du portefeuille clients et de la pression concurrentielle accrue sur le marché régional. »

Sur un autre registre, l'agence est d'avis qu'un rehaussement de la notation de SICABLE serait tributaire : i) d'une bonne gestion continue de son BFR; ii)du maintien de la solidité de ses ratios de leviers financiers ; iii) du maintien de la liquidité dans une marge très forte, avec un ratio de liquidité largement au-dessus de 200% ; iv) d'une confirmation de la tendance haussière actuelle des revenus et des marges ; ou v) d'une diversification de la clientèle de telle sorte à avoir une concentration des principaux clients en deçà de 50%.

En revanche, GCR souligne qu'un abaissement de la notation de SICABLE serait la conséquence : i) de pressions continues sur son BFR, notamment si celles-ci entrainent des détériorations importantes de son niveau de liquidité ou de levier financier ; ou ii) d'une baisse continue et importante de ses revenus entrainant une érosion significative et durable de ses marges.