Cote d'Ivoire: Hausse de 9% du résultat net de la Société Ivoirienne des Tabacs au troisième trimestre 2025

A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net de la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) a enregistré une hausse 9% par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net s'est élevé à 13 milliards de FCFA contre 12 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. Selon la direction de la SITAB, cette hausse a eu lieu grâce aux produits exceptionnels de la vente de certains actifs immobilisés sur la période et aux belles performances des actifs financiers.

Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 19% avec une réalisation de 65 milliards de FCFA contre 55 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2024. S'agissant des volumes de ventes, ils connaissent un accroissement de 16 % avec 1 801600 tiges contre 1 555 000 tiges au troisième trimestre 2024.

« Cette forte croissance traduit la reprise des volumes après la baisse observée au troisième trimestre de 2024, consécutive à l'augmentation unilatérale de 50 % des prix de Fine Lights et Fine Rouge », soulignent les responsables de la société.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est en baisse de 29% à 13,690 milliards de FCFA contre 19,185 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. Les dirigeants de la SITAB expliquent la dégradation du résultat d'exploitation par l'évolution des droits d'accises de 49% à 70% au premier janvier 2025.

« Ce changement de fiscalité impacte négativement le coût d'achat des marchandises, la marge brute et ainsi le résultat d'exploitation », ajoutent-ils. Ils signalent par ailleurs une augmentation des charges d'exploitation en lien avec la hausse de l'activité.

Que dire des perspectives qui dessinent pour la société ? La direction de l'entreprise estime à ce titre que < les solides performances observées depuis le début de l'année positionnent SITAB pour une clôture 2025 dans la même dynamique positive. »