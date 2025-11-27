Afrique: Commerce international avec les Pays-Bas - La Côte d'Ivoire relance son premier partenaire européen

À Luanda, en marge du 7e Sommet Europe-Afrique, les Premiers ministres néerlandais et ivoirien ont fait le point sur les 64 années de coopération économique.

Si le rendez-vous entre l'Europe et l'Afrique, à Luanda, capitale de l'Angola, a mobilisé les premiers dirigeants de ces continents, il s'est également tenu, au pied des hauteurs angolaises, des rencontres de proximité. Des réunions bilatérales techniques qui renforcent la coopération et permettent de traiter les questions spécifiques.

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a reçu en audience son homologue néerlandais, Dick Schoof, à son « quartier général » de l'Intercontinental de Luanda. Ce fut une rencontre importante. La nouvelle peut surprendre. Les Pays-Bas sont, en fait, le premier partenaire commercial européen de la Côte d'Ivoire.

Pendant près d'une heure, les deux chefs de gouvernement ont mis à profit leur présence au 7e Sommet Union européenne-Union africaine pour donner un coup d'accélérateur aux relations diplomatiques, mais surtout économiques, qui lient leurs pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Pays-Bas sont le premier partenaire européen commercial de la Côte d'Ivoire en matière des exportations (de la Côte d'Ivoire vers les Pays-Bas). Cependant, ces trois dernières années, les échanges entre les deux pays sont en baisse.

Pourquoi ? Le Premier ministre explique : « La Côte d'Ivoire a renforcé son dispositif de transformation des matières premières, surtout le cacao. Donc, il y a moins de volume qui va vers les Pays-Bas. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, tout a été impacté. Ainsi, il y a une déstabilisation du niveau des échanges avec ce pays ».

Ce diagnostic fait, les deux parties sont d'accord sur un plan. Les deux Premiers ministres en ont discuté. Beugré Mambé en parle : « On a mis en évidence la nécessité de rechercher les ingrédients qui peuvent conforter l'augmentation des échanges. C'est le travail que nous allons faire ensemble, lors de la prochaine réunion de la commission mixte entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas ».

Ce n'est pas tout. En dehors des exportations, la Côte d'Ivoire veut faire de son partenaire européen un allié stratégique dans le secteur de l'horticulture dans lequel ce pays a une expérience approuvée.

« Vous savez qu'à Tiébissou, les Pays-Bas ont un programme pilote majeur qui a permis de former plus de 240 jeunes gens à l'horticulture. C'est un domaine d'activité qui rapporte beaucoup de revenus. Nous voulons donc être le leader, après avoir été très fortement impacté, il y a quelques années. La Côte d'Ivoire veut reprendre la main pour être très forte », a déclaré Robert Beugré Mambé.

Le projet de production d'aliments pour animaux, à Anyama, fait partie de la coopération entre les deux pays. Les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire entendent naviguer également dans des eaux paisibles.

Le développement des transports lagunaires a été évoqué au cours de l'audience. Mieux, les échanges se sont prolongés sur les voies maritimes. « Les Pays-Bas sont spécialisés dans tout ce qui concerne le secteur maritime, expliquant le partenariat entre le port d'Amsterdam et les ports d'Abidjan et de San Pedro », a précisé le Premier ministre.

Les deux Premiers ministres ont fait le tour des secteurs d'activité qui marquent la force de la coopération entre leurs pays respectifs. « Densification et qualité de notre partenariat, tel a été le leitmotiv de cette rencontre avec les Pays-Bas qui sont très fiers de cette coopération », a conclu Beugré Mambé. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas dure depuis 1961.