Une assurance du ministre Amedé Koffi Kouakou, le 26 novembre, à l'issue d'une visite du chantier.

« La voie express part du carrefour Fêh Kessé où nous allons construire un échangeur, après le tribunal de Bingerville. Long de plus de 10 km, les travaux seront entièrement terminés en février 2026. Nous sommes heureux de l'avancement du chantier. Je voudrais féliciter tous les acteurs du projet. Nous avons constaté que les travaux avancent très bien », a déclaré Amedé Koffi Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le 26 novembre 2025.

Il a annoncé qu'environ 23 kilomètres de voirie sont construits pour permettre aux populations de Bingerville de circuler aisément. « Vous savez que de nombreuses populations habitent la commune de Bingerville. Les matins, pour se déplacer, c'est un calvaire. Pour aller à l'Hôpital mère-enfant, c'est extrêmement difficile, parce que les voies sont complètement congestionnées. Cette voie express sera une bouffée d'oxygène pour les populations », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a soutenu que ses équipes veillent à l'évolution et à la qualité des travaux. « Je pense que tout avance bien. Après ce projet, il y aura l'autoroute Abidjan-Lagos. Une voie passera un peu plus au Nord pour croiser la route de Grand-Bassam », a-t-il soutenu.

La voie express fait exactement 10.5 km en 2x3 voies. Le taux d'avancement est de 82 %, avec un taux de financement de 81 %. Au niveau du taux de consommation de délais, le chantier est à 84.5 %, sur une période de 24 mois. Le coût total du projet est de 64 892 110 708 FCfa.