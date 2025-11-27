Cote d'Ivoire: Gaz de ménage - Les élèves du lycée professionnel hôtelier sensibilisés aux bonnes pratiques

L'entreprise Oryx Côte d'Ivoire poursuit sa campagne de sensibilisation sur l'utilisation du gaz butane domestique. « Oryx Tour » a fait escale au lycée professionnel hôtelier de Cocody, le mercredi 26 novembre 2025. Cette initiative, bien plus qu'un simple événement, constitue une étape majeure pour assurer le bien-être des populations, tout en s'inscrivant dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) visant à sensibiliser les ménages aux bonnes pratiques d'usage du gaz butane.

Selon Adingra Anvo, commercial réseau de la société, l'objectif est de transmettre les consignes de sécurité et les règles d'utilisation personnelle de la bouteille de gaz, ainsi que d'outiller les utilisateurs pour un meilleur usage du gaz en leur donnant des techniques pratiques.

« Oryx Gaz Sécurité Tour est une initiative prise en tant qu'entreprise citoyenne pour le bien-être de nos clients. Elle consiste à offrir une formation afin qu'ils développent de bonnes pratiques et de bons réflexes dans l'usage du gaz, que ce soit dans les ménages ou dans leurs activités commerciales.

Aujourd'hui, nous sommes au lycée professionnel pour sensibiliser et donner les rudiments nécessaires aux élèves et au personnel de cet établissement », a-t-il déclaré. Il a souligné la nécessité de cette initiative innovante et porteuse d'espoir, qui vise à transformer la manière dont la population gère le gaz afin de réduire les risques dans les ménages.

M. Adingra a insisté sur les mesures de prévention et sur la manipulation des bouteilles en cas de fuite, afin que les situations soient gérées avec sérénité, pour éviter les dégâts matériels et surtout les pertes en vies humaines. « En cas d'odeur suspecte de gaz, n'utilisez pas la bouteille. Déplacez-la dans un endroit isolé et aéré, et recherchez la fuite avec de la mousse d'eau savonneuse », a-t-il recommandé.

Biahio Cécile, sous-directrice de la pédagogie, de la formation et de l'apprentissage, chargée des projets et partenariats, s'est dite heureuse de cette initiative qui contribue à l'épanouissement et au bien-être des populations, particulièrement des plus jeunes.

Les élèves Cissé Zeinab et Ouattara Angèle, satisfaites, ont exprimé leur reconnaissance aux initiateurs pour cette belle opportunité leur permettant d'apprendre et de connaître les bonnes pratiques concernant l'usage du gaz butane domestique.