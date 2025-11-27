Cote d'Ivoire: Hommage/Décès du général Issouf Koné - Un serviteur de l'État s'en est allé

27 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le général de division, Issouf Koné, n'est plus. L'illustre disparu qui a pleinement servi la Nation a tiré sa révérence le mardi 25 novembre 2025, à Abidjan.

Les patriarches et chefs de communauté de sa région, Odienné, secoués par la triste nouvelle, prient Allah de l'accueillir dans son royaume. Par son passage terrestre, le défunt qui était dans sa 90e année, a occupé plusieurs fonctions en Côte d'Ivoire. Il a représenté le pays en Algérie, en tant qu'ambassadeur.

Au cours de sa mission dans cet État, il a défendu les intérêts de la nation, tout en assurant les bonnes relations entre les deux États. En poste au Canada, il a quasiment joué le même rôle dans sa tenue de diplomate.

Le général Issouf Koné a occupé des fonctions ministérielles sous Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il a été également Grand chancelier de l'ordre national durant la gouvernance de Laurent Gbagbo.

Cet officier militaire, relativement aux informations recueillies, a aussi servi comme assistant et commandant du 1er bataillon d'Akouédo. Retraité, après les charges républicaines remplies avec abnégation et dévouement, le général Issouf Koné s'est consacré à la vie associative. Il a donc été président de l'Association des filles et fils de Siguinani, dans le Denguélé.

Le ministre-gouverneur de ce district, Gaoussou Touré, lors d'une visite qu'il lui avait rendue, en juillet 2022, avait expliqué la création de cette entité.

« Avant la création du Kabadougou fondé par notre ancêtre Vakaba Touré, des chefferies avaient été établies par les Kamaté, Comara, Diarrassouba et Cissé dans l'emplacement actuel de la ville d'Odiénné. Ces quatre familles avaient tissé une alliance appelée "Le Siguinani", basée sur la fraternité et l'intégrité des populations », avait-il argumenté.

