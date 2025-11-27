Avec une population d'environ 360 millions d'habitants, l'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus dynamiques du monde en raison de la jeunesse de sa population dont 70% ont moins de 35 ans, et les énormes potentialités énergétiques largement inexploitées. Malgré cela, la Banque mondiale note que l'accès à une énergie abordable, fiable et durable est un défi majeur pour la plupart des pays où les pénuries sont fréquentes et s'élèvent à 80 heures/mois, entraînant de lourdes pertes oscillant entre 5 et 8% des revenus des entreprises.

Ce contexte entraîne plusieurs interrogations capitales. Entre autres, quelles solutions durables et innovantes peuvent permettre de répondre aux besoins croissants d'une population en pleine croissance ; comment sécuriser les approvisionnements en énergie tout en minimisant les coûts pour les consommateurs et les entreprises ; quels mécanismes peuvent être mis en place pour attirer des investissements plus conséquents, notamment dans les énergies renouvelables ; comment combler l'écart énergétique pour atteindre un taux d'électrification satisfaisant dans les zones urbaines et rurales.

C'est pour adresser l'ensemble de ces questions que se tient du 3 au 5 décembre 2025, à Cotonou, au Bénin, la 3e édition de la Conférence sur la Coopération Énergétique et Électrique en Afrique de l'Ouest (West African Power and Energy Cooperation Conference, Wapecc). L'évènement annoncé en grande pompe est placé sous le haut patronage du ministère béninois de l'Energie, de l'Eau et des Mines, dirigé par Jose Tonato.

Bâtie autour du thème « solutions innovantes pour accélérer l'accès aux énergies modernes grâce à de nouvelles approches en production, distribution et services », cette biennale a pour objectif d'explorer et de promouvoir des solutions innovantes dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest.

Elle réunira décideurs étatiques, investisseurs locaux comme étrangers, bailleurs de fonds, partenaires techniques, fournisseurs de technologies, services publics d'électricité, régulateurs et autres porteurs de projets pendant trois jours autour de panels thématiques, rencontres B2B, partages d'expériences, dîners privés, et réseautage.

Le gouvernement béninois qui accorde une importance capitale à la réussite de l'édition 2025, a mis les grands plats dans les petits afin d'en faire un évènement majeur de l'année avant de passer le flambeau au prochain pays hôte. Jose Tonato, ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mines de Patrice Talon, l'a signifié dans une note à l'intention des participants.

« Le Bénin, conscient de l'urgence de renforcer la coopération en Afrique de l'Ouest, réaffirme sa disponibilité à accueillir cette édition de Wapecc. Le ministère de l'Energie du Bénin confirme son soutien son soutien à la conférence Wapecc 25, une plateforme régionale stratégique pour favoriser le dialogue entre gouvernement, institutions, partenaires financiers et acteurs privés, autour des enjeux énergétiques de l'Afrique de l'Ouest », a-t-il soutenu.