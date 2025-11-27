Cote d'Ivoire: Experts-comptables du pays- Une grande ouverture vers le public

La profession comptable, au plus près des entreprises et des citoyens.

La profession comptable ivoirienne franchit un cap décisif. Pascale Guéi-Ecaré, présidente de l'Ordre des Experts-comptables de Côte d'Ivoire, a procédé le mercredi 26 novembre 2025, à Abidjan, au lancement officiel de la première Journée portes ouvertes de l'institution, baptisée Jpoecci 2025. Une initiative inédite placée sous le sceau de la proximité, de la transparence et de l'utilité économique.

Deux cents institutions, entreprises, écoles et étudiants se sont inscrits afin de bénéficier de consultations gratuites dispensées par des experts-comptables. À travers cette démarche, l'Ordre entend poursuivre un objectif clair : mieux faire connaître le rôle, les compétences et la valeur ajoutée de l'expert-comptable dans le développement et la structuration de l'économie nationale.

Dans son allocution, Pascale Guéi-Ecaré n'a pas occulté un constat essentiel : malgré leur rôle stratégique, les experts-comptables restent insuffisamment sollicités sur les grandes problématiques économiques et financières, qu'il s'agisse de l'élaboration des politiques publiques, de la gouvernance des entreprises ou encore de la formation académique. Pourtant, a-t-elle rappelé avec insistance, l'expert-comptable est le "tiers de confiance" par excellence, garant de la fiabilité, de la sincérité et de la qualité de l'information financière.

Cette première Journée portes ouvertes s'inscrit dans un contexte économique exigeant, marqué par la nécessité de renforcer la transparence et la gouvernance financière. Parmi les enjeux majeurs évoqués figure la modernisation du visa des états financiers, avec une annonce forte : la digitalisation complète du processus à compter de l'exercice 2026, en partenariat avec l'administration fiscale, les organisations patronales ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Pour cette édition inaugurale, dix domaines clés de consultation ont été identifiés. Il s'agit de l'audit, la gestion comptable et financière, la fiscalité, l'accompagnement à la création d'entreprise, la formation, du conseil aux dirigeants, ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Autre avancée notable : la mise en circulation, depuis 2025, d'une carte professionnelle sécurisée, dotée d'un QR code permettant une identification immédiate des experts-comptables via le site officiel de l'Ordre. Un dispositif destiné à lutter efficacement contre les usurpations d'identité et à renforcer la confiance du public.

Présent à la cérémonie, Coulibaly Yacouba, conseiller technique du ministre des Finances et du Budget, et suppléant du commissaire du gouvernement auprès de l'Ordre des Experts-comptables, a vivement salué cette initiative. Il a félicité les membres de l'Ordre pour l'organisation de cette journée, qu'il a qualifiée de contribution majeure à l'assainissement et à la modernisation de l'écosystème économique.

La rencontre a également enregistré la participation de nombreux chefs d'entreprise, d'anciens dirigeants de l'Ordre, ainsi que de la sénatrice Mariam Dao Gabala, récemment élue présidente du conseil d'administration du Caucus national des femmes entrepreneures de Côte d'Ivoire.

Appelées à se tenir chaque trimestre, les Journées portes ouvertes ambitionnent de devenir un cadre pérenne de dialogue entre l'Ordre, les entreprises et les partenaires institutionnels. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé à février 2026, avec, à terme, des expositions et des stands dédiés aux cabinets d'expertise comptable et à leurs partenaires.