Afrique: Souveraineté numérique et IA - Le continent face au défi de la dépendance technologique

Le Forum MEDays a mis en lumière la transformation la plus profonde de notre ère : le passage de systèmes de simples automatisations à des systèmes autonomes capables de prendre leurs propres décisions grâce à l'Intelligence Artificielle (IA). Pour S.E. Mme. Amal El Fellah Seghrouchni (Ministre de la Transition Numérique du Maroc), cette rupture technologique pose une question fondamentale à l'Afrique : celle de la souveraineté technologique.

Le message est clair : l'Afrique, considérée comme un « vrai laboratoire » pour l'IA, doit saisir l'opportunité, mais doit absolument éviter de tomber dans une nouvelle forme de dépendance aux puissances étrangères.

L'IA : Figure de proue d'une rupture technologique majeure

L'Intelligence Artificielle est la force motrice du digital, car elle permet aux systèmes informatiques de passer de la simple exécution de tâches à la prise de décision par eux-mêmes. Cette puissance n'est possible que grâce à deux éléments : la masse de données gigantesque générée par la généralisation des objets connectés (smartphones, voitures, montres), qui a provoqué une explosion d'informations (on estime que 90% des données disponibles ont été créées ces deux dernières années) ; et la puissance de calcul nécessaire, car les outils sont désormais assez rapides pour analyser et utiliser cette montagne de données.

Cette évolution est au cœur de la stratégie Maroc Digital 2030, qui vise à faire de l'IA un moteur de l'économie et de la modernisation des services publics.

Dépendance et fracture : quand l’Afrique perd le contrôle

L'arrivée de l'IA menace la souveraineté au sens classique du terme, car « les algorithmes n'ont pas besoin de passeport ou de visa » pour circuler. Cette dépendance est triple :

1. Le contrôle des composants et du stockage

La création et l'utilisation de l'IA reposent sur des composants électroniques ultra-puissants. Les nations qui contrôlent la fabrication de ces puces et l'accès aux matières premières rares contrôlent, de fait, l'IA mondiale. Plus encore, nos données sont stockées massivement par des géants technologiques étrangers. À titre d'exemple, 92% des données européennes sont hébergées hors de l'Union, illustrant une perte de contrôle sur nos propres informations et les outils pour les gérer.

2. La menace cognitive et sécuritaire

La dépendance technologique est exacerbée par les menaces, car l'Intelligence Artificielle est un double tranchant : si elle peut aider à la défense, elle est également utilisée pour automatiser et renforcer les attaques informatiques (on estime d'ailleurs que 46% des menaces mondiales sont dopées par l'IA). Cela rend des pays comme le Maroc et l'Afrique du Sud particulièrement ciblés par la cybercriminalité. Parallèlement, l'IA facilite la création de fausses informations (deepfakes), ce qui menace directement la démocratie et la cohésion sociale en manipulant la cognition et les croyances des citoyens.

3. La disparition culturelle

Le plus grand danger pour l'Afrique est culturel. Les outils d'IA sont entraînés sur des bases de données qui excluent, à 95 %, les langues et les contextes culturels africains. La Ministre a averti : « Quand vous faites disparaître une langue, vous faites disparaître une culture. » Si l'Afrique ne développe pas ses propres modèles d'IA, ses langues et ses réalités locales risquent de disparaître de l'espace numérique mondial.

Reprendre le contrôle de l'infrastructure

Cela passe par le développement de ce que l'on nomme le "cloud" souverain : une zone de stockage de données sécurisée et locale. Le Maroc investit massivement dans des centres de données de grande capacité (comme le projet de 500 MW à Dakhla) qui serviront non seulement le Royaume, mais aussi les pays d'Afrique subsaharienne, traduisant une ambition régionale de sécurisation des données.

L'urgence de la formation

Face à la fracture des compétences (l'Afrique ne représente que 0,5 % des publications mondiales en IA), la priorité est la formation massive. Le Maroc s'engage à la fois sur le front des talents, en déployant des programmes de formation au digital dès le plus jeune âge (illustré par le partenariat avec la Fédération de Football pour former 200 000 jeunes à l'IA), et sur le front de la culture, à travers la signature de conventions visant à développer des modèles d'IA adaptés aux langues locales et aux dialectes africains, seule façon de contrer la menace d'une uniformisation culturelle.

Le défi est immense, mais la Ministre a conclu sur une note d'espoir : l'Afrique a l'atout de sa jeunesse (70 % de la population a moins de 30 ans), qui, avec travail et persévérance, doit relever ce défi technologique vital.