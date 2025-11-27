Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'amélioration de la gouvernance fiscale des communes de Kinshasa

Dans son rapport d'enquête publié mercredi 26 novembre, le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL) appelle à une amélioration de la gouvernance fiscale des communes de Kinshasa.

Réalisée entre mai et septembre 2025, cette enquête du CREFDL vise à contribuer au développement économique et social durable de la RDC, conformément aux stratégies de l'Union européenne, qui consistent notamment à réduire les inégalités.

Cette étude de quatre mois révèle, entre autres :

l'absence d'une budgétisation crédible ;

le faible degré de collaboration entre les services taxateurs et le centre d'ordonnancement ;

l'absence d'un fichier à jour des assujettis dans ces communes de la capitale.

Selon Mario Caivano Gracia, représentant de l'UE, cette étude entend renforcer la gouvernance locale.

Suivez sa réaction:

Le président des conseillers communaux de Kinshasa promet leur contribution au redressement de la bonne gouvernance au niveau des communes kinoises.

Sa déclaration:

Pour sa part, Paulin Kibendelwa, expert anticorruption au CREFDL, plaide pour la digitalisation des circuits de mobilisation des recettes au niveau des communes. Il encourage le gouvernement provincial de Kinshasa à reverser la rétrocession afin de donner aux communes les moyens de leur politique.

Ecoutez son intervention:

Pour un développement harmonieux et durable des communes, le CREFDL recommande la poursuite de l'installation des autorités locales élues (conseillers urbains, conseillers communaux, maires et bourgmestres).

Ce rapport a été préparé par l'ONG Particip GmbH, dans le cadre d'un projet commandé par la Commission européenne au nom et pour le compte du gouvernement de la RDC.

Cependant, les points de vue et les opinions exprimés dans ce document ne représentent pas nécessairement les opinions de la Commission européenne, son bailleur de fonds à qui ce rapport est soumis.