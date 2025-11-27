Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'amélioration de la gouvernance fiscale des communes de Kinshasa

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans son rapport d'enquête publié mercredi 26 novembre, le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL) appelle à une amélioration de la gouvernance fiscale des communes de Kinshasa.

Réalisée entre mai et septembre 2025, cette enquête du CREFDL vise à contribuer au développement économique et social durable de la RDC, conformément aux stratégies de l'Union européenne, qui consistent notamment à réduire les inégalités.

Cette étude de quatre mois révèle, entre autres :

l'absence d'une budgétisation crédible ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

le faible degré de collaboration entre les services taxateurs et le centre d'ordonnancement ;

l'absence d'un fichier à jour des assujettis dans ces communes de la capitale.

Selon Mario Caivano Gracia, représentant de l'UE, cette étude entend renforcer la gouvernance locale.

Suivez sa réaction:

Le président des conseillers communaux de Kinshasa promet leur contribution au redressement de la bonne gouvernance au niveau des communes kinoises.

Sa déclaration:

Pour sa part, Paulin Kibendelwa, expert anticorruption au CREFDL, plaide pour la digitalisation des circuits de mobilisation des recettes au niveau des communes. Il encourage le gouvernement provincial de Kinshasa à reverser la rétrocession afin de donner aux communes les moyens de leur politique.

Ecoutez son intervention:

Pour un développement harmonieux et durable des communes, le CREFDL recommande la poursuite de l'installation des autorités locales élues (conseillers urbains, conseillers communaux, maires et bourgmestres).

Ce rapport a été préparé par l'ONG Particip GmbH, dans le cadre d'un projet commandé par la Commission européenne au nom et pour le compte du gouvernement de la RDC.

Cependant, les points de vue et les opinions exprimés dans ce document ne représentent pas nécessairement les opinions de la Commission européenne, son bailleur de fonds à qui ce rapport est soumis.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.