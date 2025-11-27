Congo-Kinshasa: L'assemblée provinciale du Kongo-Central réclame des appuis budgétaires

L'assemblée provinciale du Kongo-Central affirme n'avoir reçu aucun appui budgétaire de la part de l'exécutif provincial depuis plusieurs mois. Cette question a été au centre de la deuxième réunion interinstitutionnelle tenue mercredi 26 novembre à Matadi.

Les membres des deux institutions ont également échangé sur la situation des grands projets en cours dans la province et sur l'adoption d'un moratoire concernant les motions et pétitions à l'Assemblée provinciale.

Selon Billy Ntunga, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kongo Central, cette rencontre visait à dissiper les malentendus et tensions entre les deux institutions afin de promouvoir la cohésion et la stabilité.

« Nous avons longuement débattu sur l'appui budgétaire, car l'Assemblée provinciale ne reçoit plus de financement depuis un certain temps. Nous avons aussi adopté un moratoire consistant à suspendre les motions et pétitions à l'Assemblée provinciale », a-t-il expliqué.

Billy Ntunga a par ailleurs précisé que la province n'est pas en crise, mais que certaines interprétations politiques déformées alimentent un climat de tension.