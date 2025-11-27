Congo-Kinshasa: Braquage de Rawbank - Honorine Porsche condamnée à 10 ans de servitude pénale principale

Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a condamné, mercredi 26 novembre, Honorine Porsche à dix ans de servitude pénale principale.

L'accusée devra également verser une amende de 300 millions de francs congolais en réparation des préjudices causés.

La juridiction militaire a reconnu Honorine Porsche coupable de vol à main armée et d'actes de terrorisme.

Le juge président de cette composition, le major Freddy Eume, a précisé que, conformément à l'article 7 du Code pénal militaire, en cas de cumul d'infractions, seule la peine la plus lourde est appliquée.

Ainsi, Honorine Porsche a écopé d'une peine unique de dix ans de servitude pénale, assortie d'une amende de 300 millions de francs congolais.

Dans son jugement, le tribunal a néanmoins acquitté tous les autres prévenus associés au même dossier. Les juges ont estimé que les charges portées contre eux étaient insuffisantes pour établir leur implication directe ou indirecte dans le braquage.

Très médiatisée à Kinshasa, cette affaire a suscité de vives réactions dans l'opinion publique, notamment en raison des circonstances spectaculaires du braquage.

Avec cette condamnation, la justice militaire entend envoyer un signal fort contre la criminalité urbaine et les actes qualifiés de terroristes.

Ce verdict marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'insécurité en RDC et soulève des attentes quant à la poursuite des efforts visant à renforcer la justice militaire.