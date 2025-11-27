Congo-Kinshasa: L'ECC forme près de 200 ménages aux pratiques agricoles durables au Maniema

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Église du Christ au Congo, (ECC)/ Kindu, poursuit ses efforts pour concilier développement communautaire et protection de l'environnement dans la province du Maniema.

Dans le cadre du projet « Agriculture durable et meilleure protection des forêts en RDC », plus de 183 ménages du secteur de Balanga, ont été accompagnés entre 2021 et 2025 pour adopter des pratiques agricoles respectueuses de la forêt.

Pendant quatre ans, les populations ont appris à produire sans détruire la forêt, renforçant à la fois la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique, indique Didier Fazili Abdallah, animateur communautaire à l'ECC.

Ce projet, financé par l'Initiative internationale norvégienne pour le climat et les forêts, a permis d'introduire des techniques agricoles durables tout en sensibilisant les communautés locales à l'importance de la gestion responsable des ressources forestières.

Grâce à cet accompagnement, les ménages bénéficiaires ont mis en place des parcelles agroécologiques, réduit la pratique de la culture sur brûlis et diversifié leurs sources de revenus, tout en contribuant à la préservation des écosystèmes forestiers du Maniema, affirme-t-il.

