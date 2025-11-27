Afrique: Lancement de la Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite au Maniema

La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancée ce jeudi 27 novembre dans la province du Maniema. Elle vise à protéger plus de 655 000 enfants âgés de 0 à 59 mois, répartis dans les 18 zones de santé de la province.

Les zones de Samba et Kabambare sont particulièrement concernées, à la suite de deux cas confirmés de poliomyélite détectés après une précédente campagne de riposte. Cette situation a justifié l'intensification des efforts à travers la Journée nationale de vaccination (JNV).

Le médecin chef de zone de santé de Samba, Dr. Aruna Useni, explique :

« Cette campagne était déjà programmée dans le cadre des JNV, mais elle vient aussi en réponse à un cas confirmé de poliomyélite dans notre zone, nécessitant une intervention rapide ».

De son côté, le superviseur provincial du Programme élargi de vaccination (PEV) au Maniema, Salumu Abasi, insiste sur l'importance de l'adhésion des parents à cette opération :

« Tant que la chaîne de transmission n'est pas rompue, nous devons continuer à renforcer l'immunité des enfants. Le vaccin est notre seul moyen pour éradiquer la maladie ».

La stratégie adoptée est celle de porte-à-porte, permettant aux équipes de vaccination d'atteindre tous les foyers. Les autorités appellent les parents à préparer les enfants pour faciliter l'intervention des agents de santé.

La campagne durera trois jours, suivis de deux jours de ratissage pour rattraper les enfants éventuellement non vaccinés lors du passage initial.