Congo-Kinshasa: Début des travaux de réhabilitation de plusieurs routes à Walikale

Le gouverneur du Nord-Kivu, général-major Kakule Somo Evariste, a procédé mardi 25 novembre au lancement officiel des travaux de réhabilitation de plusieurs routes du territoire de Walikale.

Cette initiative entre dans le cadre d'une mission d'itinérance entamée qu'il a entamé en début de semaine dans cette zone longtemps enclavée.

Parmi les principaux axes concernés figurent, Walikale-Kibuwa (85 km), Walikale-Itebero, ainsi que plusieurs avenues et rues de Walikale-centre, notamment celles menant au quartier administratif de ce territoire.

Les travaux comprennent notamment, la construction de huit ponts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Financé par le Projet d'Appui au secteur agricole dans le Nord-Kivu (PASA N-K), ce chantier vise à désenclaver les zones agricoles pour faciliter l'évacuation des produits vers les grands centres de consommation. Quatre entreprises sont mobilisées pour exécuter les travaux, prévus pour une durée de huit mois.

La population locale, qui fait face depuis près d'un an à un enclavement aggravé et aux pressions de la rébellion du M23, a salué le lancement de ces chantiers comme un signe d'espoir et de redynamisation économique.

Réhabilitation de l'aérodrome de Kigoma

En marge du lancement des travaux routiers, le gouverneur a également annoncé la relance du projet d'élargissement de la piste de l'aérodrome de Kigoma. Longue actuellement de 1 113 mètres. Elle sera élargie à 1 800 mètres, permettant l'atterrissage d'avions de plus grande capacité. Le gouvernement provincial assure le financement de cette infrastructure stratégique, a indiqué général-major Kakule Somo.