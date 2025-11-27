Congo-Kinshasa: Début des travaux de réhabilitation de plusieurs routes à Walikale

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur du Nord-Kivu, général-major Kakule Somo Evariste, a procédé mardi 25 novembre au lancement officiel des travaux de réhabilitation de plusieurs routes du territoire de Walikale.

Cette initiative entre dans le cadre d'une mission d'itinérance entamée qu'il a entamé en début de semaine dans cette zone longtemps enclavée.

Parmi les principaux axes concernés figurent, Walikale-Kibuwa (85 km), Walikale-Itebero, ainsi que plusieurs avenues et rues de Walikale-centre, notamment celles menant au quartier administratif de ce territoire.

Les travaux comprennent notamment, la construction de huit ponts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Financé par le Projet d'Appui au secteur agricole dans le Nord-Kivu (PASA N-K), ce chantier vise à désenclaver les zones agricoles pour faciliter l'évacuation des produits vers les grands centres de consommation. Quatre entreprises sont mobilisées pour exécuter les travaux, prévus pour une durée de huit mois.

La population locale, qui fait face depuis près d'un an à un enclavement aggravé et aux pressions de la rébellion du M23, a salué le lancement de ces chantiers comme un signe d'espoir et de redynamisation économique.

Réhabilitation de l'aérodrome de Kigoma

En marge du lancement des travaux routiers, le gouverneur a également annoncé la relance du projet d'élargissement de la piste de l'aérodrome de Kigoma. Longue actuellement de 1 113 mètres. Elle sera élargie à 1 800 mètres, permettant l'atterrissage d'avions de plus grande capacité. Le gouvernement provincial assure le financement de cette infrastructure stratégique, a indiqué général-major Kakule Somo.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.