Congo-Brazzaville: Adaptation climatique - Un nouveau module pédagogique en préparation

Le rapport d'étude visant à élaborer le module de formation sur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion de la ressource en eau a donné lieu à un échange, le 26 novembre, à Brazzaville entre des délégués des administrations publiques, des experts climatiques, des universitaires et des partenaires au développement.

La rencontre des parties prenantes marque une nouvelle étape dans l'élaboration du module de formation sur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion des ressources en eau au Congo.

Lancée par le gouvernement congolais, avec le soutien de l'Agence française de développement(ADF), cette initiative a pour objectif de doter les universités et établissements de formation d'outils pédagogiques adaptés aux réalités locales, afin d'institutionnaliser l'enseignement des enjeux climatiques dans le supérieur. La réalisation de l'étude de terrain a été confiée au cabinet mandaté Resallience, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire sur cette problématique incluant la question du genre.

Les participants ont détaillé les contours d'un programme conçu pour répondre aux vulnérabilités croissantes du pays face aux dérèglements climatiques. Selon la responsable technique du cabinet Resallience, auteure de l'étude, Abla Edjossan-Sossou, la collecte de données de terrain a été une étape déterminante.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette étude, explique l'experte, constitue une porte d'entrée stratégique pouvant ensuite servir de base à d'autres programmes, notamment en agriculture ou en santé, tous fortement exposés aux impacts climatiques. La mise en place d'une formation des formateurs est apparue comme l'un des enjeux centraux de cette restitution.

Abla Edjossan-Sossou a annoncé la création d'un système de certification destiné à garantir la qualité de l'enseignement et la pérennité du module. Sans enseignants qualifiés, impossible de bâtir une filière solide, a-t-elle insisté. Elle a également souligné l'importance d'intégrer la dimension genre, rappelant que les femmes sont les plus exposées aux difficultés liées à l'accès à l'eau, notamment en zone rurale.

Le module, conçu en étroite collaboration avec un comité universitaire dirigé par le Pr Bernard M'Passi Mabiala, a été progressivement affiné grâce à un atelier de co-validation et à une formation test auprès des étudiants. Une fois validé, le module sera transmis aux autorités afin d'encourager son intégration dans les programmes des universités publiques et privées. Le ministère, en partenariat avec l'AFD, compte mettre en place une stratégie dédiée pour accompagner la formation des formateurs et l'implémentation concrète du module dans les institutions.

Pour le Pr Mabiala, l'urgence climatique ne laisse plus de place à l'hésitation. Les effets du dérèglement tels que l'irrégularité des pluies, les menaces sur l'agriculture, la pollution... sont déjà visibles et imposent une réforme profonde des contenus enseignés. « Former des spécialistes de l'eau et du climat devient une priorité nationale dans un contexte où les compétences locales restent insuffisantes », a-t-il martelé. Au-delà du cadre universitaire, le professeur n'exclut pas d'étendre ce type de formation à l'enseignement secondaire, estimant nécessaire de sensibiliser dès le plus jeune âge aux enjeux environnementaux.