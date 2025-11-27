Congo-Brazzaville: BDEAC - De belles perspectives grâce à la notation Ba3 de Moody's

Les administrateurs de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC), réunis le 26 novembre à Brazzaville, ont salué d'importantes avancées stratégiques, marquées par l'attribution de la notation financière par Moody's. Cette notation financière inaugurale constitue une étape décisive pour l'institution communautaire, qui ambitionne désormais d'accéder pleinement aux marchés internationaux.

La session du conseil d'administration de la BDEAC, organisée en mode hybride, s'est déroulée dans un climat d'optimisme mesuré et résolument tournée vers l'avenir. Le président de l'institution financière, Dieudonné Evou Mekou, a mis en avant les progrès accomplis dans le cadre du plan stratégique en cours, notamment l'examen de plusieurs projets de financement dans les secteurs de l'énergie, de la santé et des infrastructures, piliers essentiels du développement sous-régional. « Nous avons effectivement constaté que la banque progresse, conformément aux objectifs fixés dans notre plan stratégique », a assuré le président de la BDEAC.

Mais l'attention des administrateurs s'est surtout portée sur la récente attribution par Moody's de la notation financière inaugurale pour la BDEAC, la meilleure notation de toute la sous-région, États et institutions confondus. Dieudonné Evou Mekou a qualifié cette évaluation de « moment significatif » dans la quête d'un statut investment grade. Bien que la note obtenue ne corresponde pas encore à l'objectif final, elle constitue, selon lui, une reconnaissance claire de la solidité de la banque ainsi que de l'appui constant des États membres.

Cette notation ouvre de nouvelles perspectives de financement, permettant à la BDEAC d'envisager une diversification sans précédent de ses ressources. L'accès aux marchés internationaux, notamment à la Bourse de Londres ou à celle de Francfort, devrait offrir des capitaux à des conditions plus compétitives, renforçant ainsi la capacité de la banque à soutenir des projets d'envergure.

Intervenant en visioconférence, le président du conseil d'administration de la BDEAC, ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze, s'est félicité de la note BA3 attribuée avec perspective stable. Il y voit une étape majeure dans la transformation de l'institution, fruit de réformes structurelles déjà engagées.

Pour Louis Paul Motaze, cette reconnaissance traduit l'amélioration du profil financier et institutionnel de la BDEAC, ainsi que l'efficacité des efforts visant à diversifier les sources de financement et à consolider la gouvernance. Le ministre a néanmoins insisté sur l'importance de maintenir, voire d'améliorer cette notation, pour permettre à la banque de se positionner face aux acteurs souverains et privés de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

Un autre temps fort de cette session du conseil d'administration a été l'adoption d'un nouveau règlement du personnel. Présentée comme une étape structurante de la modernisation de la banque, cette réforme vise à aligner les normes de gestion des ressources humaines de la BDEAC sur les standards internationaux, améliorant ainsi la performance globale de l'institution. Entre réformes internes, stratégies de financement et quête de crédibilité internationale, la BDEAC semble engagée sur une trajectoire nouvelle, portée par une volonté affirmée de modernisation et de performance.