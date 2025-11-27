Ile Maurice: L'affaire rayée pour Shirish Narang

Shirish Narang peut enfin respirer. L'entraîneur, dont la licence avait été suspendue en lien avec l'affaire Mentholatum, a vu la charge pesant contre lui être rayée en cour ce jeudi 27 novembre. Cette affaire, rappelons-le, avait refait surface plus de trois ans après les faits.

Surnommée «l'affaire Mentholatum» dans le giron hippique, elle avait conduit à l'arrestation de quatre individus, dont l'entraîneur Shirish Narang et Vishal Ramanah, propriétaire du coursier El Patron. Ils avaient ensuite été relâchés sous caution. Une charge provisoire de cheating and conspiracy to commit cheating pesait sur Shirish Narang depuis plusieurs mois avant d'être finalement retirée ce jeudi.

Avec ce dénouement favorable, Shirish Narang peut espérer retrouver son tablier d'entraîneur, lui qui était privé de son gagne-pain depuis plus d'un an.