Ile Maurice: Invalidité - Réforme majeure et révision du rôle des «medical boards»

Interpellé par le député Sandeep Prayag, le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron (photo), a détaillé le fonctionnement des évaluations médicales donnant droit à l'Invalid's Basic Pension, à la Disability Allowance ou encore à la Carer's Allowance. Il a rappelé que 345 médecins, employés sur une base de sessions, sont mobilisés au sein de son ministère pour mener ces examens.

Les évaluations sont effectuées, soit par un Medical Board comprenant deux médecins, soit par un praticien se rendant directement au domicile des personnes à mobilité réduite, incapables de se présenter physiquement.

Avant la pandémie du Covid-19, ces Medical Boards se tenaient dans les hôpitaux publics, area health centres et bureaux de la Sécurité sociale. La dernière session au SSRN Hospital remonte au 9 mars 2020. Les patients admis au Brown Sequard Hospital ont toutefois continué à être évalués sur place.

Depuis 2023, les cas liés à des déficiences visuelles sont pris en charge au Moka Eye Hospitalet au Souillac Hospital. Aujourd'hui, les Medical Boards ont lieu dans 15 bureaux de la Sécurité sociale, ainsi que dans les institutions médicales concernées.

Le ministre Subron a annoncé qu'une réforme globale du système d'invalidité est en cours. La possibilité de réintroduire les Medical Boards dans les hôpitaux publics est à l'étude. Toute reprise devra toutefois obtenir l'aval du ministère de la Santé.