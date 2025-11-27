Ile Maurice: Le centre de Bois-Savon se transforme en refuge

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le mardi 25 novembre, les ministres de la Sécurité sociale et de l'Égalité des genres ont choisi de communiquer au sujet de la sécurité des femmes. Tandis qu'Arianne Navarre-Marie rappelait cette statistique accablante : «Toutes les 11 minutes, une femme meurt dans le monde», Ashok Subron constatait à voix haute : «C'est triste qu'on doive avoir une journée dédiée à la violence faite aux femmes».

De concert, ils ont annoncé que le centre de Bois-Savon, offert par le Luxembourg dans les années 2000 et initialement destiné aux veuves âgées de plus de 60 ans, sera prochainement transformé en refuge pour les victimes de violences domestiques. Le centre comprend 24 logements, chacun doté d'une chambre, d'une salle de bain et d'une cuisine, ainsi qu'un terrain de pétanque pour les résidentes.

Trois femmes y vivent déjà, et des travaux de rénovation, estimés à Rs 8 millions, sont en cours pour moderniser et sécuriser le bâtiment. Ashok Subron a souligné la qualité du site : «C'est un bel endroit, avec beaucoup de verdure où il fait bon vivre.»

Sur les 24 logements disponibles, six seront réservés aux victimes de violences domestiques, offrant ainsi une prise en charge temporaire dans un environnement sûr et stable. Ashok Subron a insisté sur la responsabilité sociale : «Les shelters ne sont pas une solution contre les violences domestiques, ce sont juste des solutions temporaires. Ce sont les agresseurs qui doivent quitter le foyer, pas les victimes.»

La ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a précisé que la sécurité et l'autonomisation des résidentes étaient au cœur du projet : «Le site est très sécurisé. Il y aura un gardien et juste à côté, il y a une station de police et un empowerment centre pour former les femmes et les rendre financièrement indépendantes.» Elle a également rappelé que le Domestic Abuse Bill en cours d'élaboration, doit renforcer le cadre légal de protection et de prévention contre les violences faites aux femmes.