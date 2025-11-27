Ile Maurice: «Billets pour tous» - Comment le dispositif de promotion touristique a été détourné

Le mécanisme de billets gratuits destinés à promouvoir la destination Maurice aurait été détourné à volonté. Conçu pour attirer journalistes, influenceurs et professionnels du voyage, le système mis en place par la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a, selon plusieurs témoignages et documents soumis à la Financial Crimes Commission (FCC), été utilisé durant des années pour financer des voyages privés impliquant une agence française nommée Interface Tourism et des personnes de son entourage. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre l'agence et sa directrice, Marion Granat, mais nos demandes sont restées sans réponse.

Une enquête interne, déclenchée par l'ancienne direction de la MTPA, fraîchement remerciée, dont Avinash Teelock et Claire Le Lay, révèle que le dispositif de billets offerts en partenariat avec Air Mauritius (MK) aurait été détourné de sa finalité.

Un système où des trajets officiellement labellisés comme campagnes de promotion servaient en réalité à couvrir des séjours personnels a été mis en place. Selon la déposition d'une témoin française à la FCC, qui a travaillé plusieurs années au sein de l'agence, Marion Granat aurait bénéficié à plusieurs reprises de billets financés par la MTPA pour voyager avec des membres de sa famille, mais aussi des connaissances liées à des responsables publics mauriciens.

Au sein de la MTPA, un ancien employé du secteur hôtelier, S. T., propulsé à des fonctions stratégiques, est soupçonné d'avoir validé ou facilité la distribution de près de 300 billets gratuits entre 2023 et 2024. Ces billets, censés être réservés à des partenaires touristiques, auraient été attribués à des personnes sans lien professionnel réel avec la promotion de Maurice.

L'affaire s'étend au-delà de Maurice. En France, le Parquet national financier (PNF) examine les flux liés au contrat qui liait la MTPA à l'agence française. La relation entre les deux entités s'est rompue en 2025, dans un contexte de tensions croissantes et d'accusations mutuelles.

La FCC tente de comprendre comment un dispositif public conçu pour soutenir l'image de Maurice a pu devenir un outil d'avantages privés. Les auditions se multiplient et les enquêteurs cherchent à établir l'ampleur réelle du préjudice, évalué à plusieurs millions de roupies, selon les premières estimations.