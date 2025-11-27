Sénégal: Près de 16 tonnes de drogue, de marchandises et produits pharmaceutiques incinérées à Fatick

Fatick — Au total, 15, 9 tonnes de drogues, de médicaments contrefaits et de marchandises d'une valeur estimée à plus de 2, 4 milliards de francs Cfa ont été incinérés jeudi par la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, a constaté l'APS.

La quantité de drogues incinérée dans le cadre de cette opération à l'initiative du gouverneur de Fatick, Ngoné Cissé est de l'ordre de 9, 3 tonnes. Elle est notamment constituée de drogues semi synthétiques, synthétiques et naturelles, principalement de chanvre indien.

En tout, 6. 586 kilogrammes de médicaments contrefaits et 3 tonnes de marchandises de diverses natures ont également été brulés. Il s'agit notamment de produits saisis dans le cadre d'opérations menées par les forces de défense et de sécurité dans la région à partir du 23 novembre 2023.

" Cette journée marque l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis les renseignements, les investigations, les poursuites, l'instruction et enfin le jugement des personnes impliquées dans le trafic de produits prohibés", a déclaré le procureur près le tribunal de grande instance de Fatick, Amadou Lamine Mbengue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a appelé les populations à une collaboration constructive pour dénoncer les trafiquants, estimant que la drogue constitue un fléau. "Fatick est une zone de transition. Il appartient aux forces de défense et de sécurité de lutter contre ce fléau pour protéger la santé mentale de nos populations", a ajouté le procureur.

Le gouverneur de la région de Fatick a, pour sa part, invité les jeunes utilisateurs de drogues à revenir à la raison afin d'accompagner les services déconcentrés à combattre ce fléau.

" Il y a des points de passage officiels et officieux et l'Etat a consenti des efforts pour corriger les irrégularités. Ceux qui utilisent ces substances font également beaucoup d'efforts pour protéger leurs produits et nous les appelons à la raison", a-t-elle souligné.