Sénégal: Le COMIAC célèbre l'héritage 'inébranlable' du prophète Mouhammad

Dakar — Le Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC) de l'Organisation pour la coopération islamique (OCI) a célébré, jeudi, la 1500e anniversaire de la naissance du prophète Muhammad (PSL), dont l'héritage demeure "intact, solide et inébranlable", a souligné son directeur, œuvre Diallo.

"Plus d'un millénaire et demie après sa naissance, l'héritage de l'illustre Prophète de l'islam demeure intact et solide comme un rocher inébranlable qui symbolise le monument emblématique que cette noble créature a légué à la postérité", a-t-il déclaré.

"Cet héritage a façonné les civilisations les plus resplendissantes de l'humanité, avec des fidèles musulmans répartis dans les quatre coins du monde, qui observent scrupuleusement l'enseignement qu'il a transmis à travers son œuvre prophétique, inspirée par sa foi", a-t-il dit.

Le directeur du COMIAC prenait part à l'ouverture d'un symposium de deux jours commémorant la venue au monde du prophète Muhammad (PSL), sur instruction de la cinquantième session l'Organisation pour la coopération islamique, tenue en juin dernier à Istanbul, en Turquie.

Une exposition sur l'œuvre et la vie du dernier messager de Dieu, selon l'islam, figure à l'agenda de ce symposium portant sur le thème "Repenser un monde en péril sous le prisme des enseignements du prophète Muhamed (PSL) pour les peuples et la planète".

"Partout ailleurs dans le monde, se tient une communauté musulmane fière qui s'inspire des préceptes de l'islam et qui reste le dépositaire de ce rêve puissant, jamais transmis auparavant, et qui incarne vaillamment la foi véritable", a-t-il assuré.

Il a souligné l'apport potentiel de la globalité de l'islam face aux "défis multiformes" auxquels le monde se trouve confronté et qui semblent remettre en cause le vivre ensemble.

Pour Mamadou Ndiaye, conseiller technique au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ce symposium permettra aux hommes de culture et sommités de la Ummah islamique "d'apporter des éclairages sur les défis actuels auxquels fait face notre monde et surtout les réponses qui peuvent provenir des ressources normatives issues des enseignements de la vie du prophète".

Il a réaffirmé l'engagement solennel du Sénégal en faveur des principes et objectifs de l'Organisation de coopération islamique ainsi que sa disponibilité à oeuvrer avec les pays membres pour une prise en charge adéquate des défis qui assaillent le monde.

"La tenue de cet événement est une source d'inspiration pour nous tous, car il nous offre l'occasion de réfléchir à l'universalité de l'islam en tant que religion mondiale profondément enracinée en Afrique, et de mettre en lumière le riche patrimoine islamique du continent africain", a indiqué le représentant du secrétaire général de l'OCI Lhoucine Rhazaoui.

"Nous sommes tous conscients du combat culturel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, dont le seul moyen est de consolider et de diffuser nos propres récits, d'affronter les pensées et les actions de nos adversaires avec une réflexion et un raisonnement ferme et réfléchi, dans un monde marqué par des stéréotypes propagés par des islamophobes et des extrémistes", a-t-il martelé.