Sénégal: Une initiative lancée pour transformer le potentiel sportif de la région de Ziguinchor en moteur économique

Ziguinchor — Un projet visant à structurer l'industrie du sport en Casamance a été soumis à des acteurs locaux, jeudi à Ziguinchor, une initiative conduite en partenariat avec l'Organisme national pour la coordination des activités de vacances (ONCAV).

Intervenant à l'ouverture d'un atelier consacré à cette question, Bouba Sagna, promoteur de ce projet, a insisté sur "la nécessité de transformer le potentiel sportif de la Casamance en véritable moteur économique".

La Casamance, a-t-il dit, "recèle d'importants talents encore sous-exploités", ajoutant qu'il est "désormais temps de faire du sport un levier d'emplois, d'investissement et de création de valeur".

Dans cette perspective, M. Sagna ambitionne de mettre sur pied un Institut du sport devant regrouper l'ensemble des disciplines et métiers du secteur, du management à l'accompagnement des athlètes, en passant par le sport-tourisme, la formation et les infrastructures et accompagnement des athlètes.

Le représentant de l'ONCAV dans la région de Ziguinchor, Ousmane Sakho, estime que l'industrie du sport peut contribuer à résorber le chômage.

Aussi considère-t-il cette initiative constitue "une aubaine" pour les milliers de jeunes engagés dans le championnat national populaire dit "navétane".

Fatou Sagna, conseillère technique au ministère de l'Industrie et du Commerce, a rappelé que le sport constitue "un levier majeur" dans la stratégie nationale d'industrialisation.

Elle a relevé que quatre moteurs de croissance identifiés par l'État, à savoir l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, les industries extractives et les services à valeur ajoutée.

L'industrie sportive, note-t-elle, "peut s'intégrer dans chacun de ces piliers", notamment à travers la production d'équipements, le tourisme sportif ou encore la valorisation de produits locaux à forte qualité nutritionnelle.

Elle a également mis l'accent sur la contribution que les femmes peuvent apporter pour l'avènement de cette industrie sportive, particulièrement celles actives dans la transformation agroalimentaire, dont le savoir-faire peut, dit-elle, alimenter le marché des compléments nutritionnels destinés aux sportifs.

Le représentant du gouverneur de Ziguinchor, Ibrahima Diba, par ailleurs directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a encouragé les acteurs à renforcer la formation des encadreurs, tout en travaillant à moderniser les infrastructures et à mobiliser des financements pour soutenir la professionnalisation du secteur.

Il a rappelé que "le sport reste un segment important de l'économie", ajoutant que la région de Ziguinchor "dispose d'atouts culturels et humains majeurs pour [...] jouer un rôle de premier plan" dans cette perspective.

L'atelier organisé à ce sujet, avec le soutien de l'Agence française de développement (AFD), s'inscrit dans une dynamique visant à contribuer à la stabilité et au développement de la Casamance, selon les organisateurs.