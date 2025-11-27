Sénégal: La 7e édition du 'Gingembre littéraire' lancée à Saint-Louis

Saint-Louis — La 7e édition du "Gingembre littéraire", consacrée au vivre-ensemble, s'est ouverte jeudi à Saint-Louis (nord), en présence de nombreux collégiens et lycéens de différents établissements de la capitale nord du Sénégal.

La salle polyvalente du Prytanée militaire Charles N'Tchoréré a abrité la cérémonie officielle d'ouverture de cette édition portant sur le thème "Migrations sénégalaises sous le prisme du changement climatique".

"La 7e édition du Gingembre Littéraire du Sénégal sur le vivre-ensemble ne pouvait pas ne pas prendre en charge la question des dégâts notamment sous le prisme du changement climatique. Parce que nous le savons, le changement climatique, ce n'est plus une menace lointaine comme le dit notre ami et président du comité scientifique, le professeur Aly Tandian", a déclaré El Hadji Gorgui Wade Ndoye, initiateur de l'évènement et directeur du magazine panafricain ContinentPremier.Com.

S'entretenant avec la presse en marge de la cérémonie d'ouverture, il a signalé que Saint-Louis est l'une des villes du Sénégal les plus exposées aux impacts du changement climatique.

"Nous devons nous engager dans les réflexions plus que jamais, et les gouvernements doivent prendre en charge les réflexions et recommandations faites pour avoir des solutions idoines", a-t-il dit.

"Le Gingembre littéraire, c'est la quête des savoirs et sans le savoir, nous ne pouvons pas appréhender nos difficultés d'aujourd'hui et de demain", a-t-il fait valoir.

Pendant deux jours, le changement climatique, le phénomène des migrations et la souveraineté alimentaire seront au coeur des débats de cette rencontre.

La Bibliothèque universitaire (BU), le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS), l'Observatoire sénégalais des migrations et le Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS, ex-IFAN) comptent parmi les structures associées à l'organisation de cette manifestation.

La 7e édition du "Gingembre littéraire" ambitionne de formuler des recommandations pour anticiper et accompagner les transformations en cours, dans un esprit de vivre-ensemble et de justice climatique.

Le "Gingembre littéraire" se veut un rendez-vous à la fois populaire, intellectuel et culturel, dont l'ambition est de favoriser un dialogue entre les chercheurs, les décideurs publics, les collectivités locales, les organisations de la société civile et les communautés.