Ile Maurice: CWA - Plus de 30 000 raccordements réalisés, 13 000 en attente

Interpellé par le député Kaviraj Rookny, le ministre des Services publics, Patrick Assirvaden, a fait un état des lieux des nouveaux raccordements au réseau de la Central Water Authority (CWA). Chaque semaine, près de 300 nouvelles demandes sont enregistrées, pressurisant l'organisme.

Pour accélérer le processus, la CWA soustraite désormais une partie des travaux à des entreprises privées, qui sont tenues de réaliser au minimum 40 nouveaux raccordements en cinq jours. Toutefois, deux zones - Nord et basses Plaines-Whilems - ne bénéficient pas de ce dispositif pour le moment. Des appels d'offres supplémentaires seront lancés afin d'étendre cette sous-traitance et faire passer les raccordements hebdomadaires de 40 à 60.

De 2020 à aujourd'hui, la CWA a reçu 53 892 demandes: 38 296 raccordements ont été effectués, 10 984 ont été annulées et 13 612restent en attente à travers les six zones d'approvisionnement. Les retards s'expliquent notamment par des problèmes de droit de passage avec la Road Development Authority, désinstallations internes incomplètes ou encore des documents manquants pour ne citer que ceux-là.

Le ministre Assirvaden a annoncé un renforcement des enquêtes de terrain, ainsi qu'une réaffectation du personnel dans les zones les plus touchées.