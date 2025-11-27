Ile Maurice: Le PMSD dénonce une «frustration gouvernementale»

L'Assemblée nationale a connu une séance particulièrement agitée ce mardi 25 novembre, marquée par des échanges vifs entre le ministre des Terres, Shakeel Mohamed, et le député Adrien Duval. La tension est montée au point que la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a dû suspendre brièvement les travaux pour ramener le calme.

À l'origine de cette atmosphère électrique : une question du député Franco Quirin adressée au ministre des Sports, Deven Nagalingum, concernant un enregistrement lié à l'assemblée générale élective du Comité olympique mauricien. La réponse jugée évasive du ministre - affirmant qu'aucune enquête ne pouvait être envisagée sans authentification préalable de l'enregistrement - a immédiatement fait bondir Adrien Duval.

Le député de l'opposition a dénoncé un «traitement inéquitable», estimant que le ministre éludait un sujet d'intérêt public. Son intervention a alors donné lieu à un échange tendu avec Shakeel Mohamed, qui n'a pas hésité à évoquer le passé d'Adrien Duval lorsqu'il occupait la fonction de Speaker, attisant davantage l'énervement dans l'Hémicycle. La situation a rapidement débordé, mettant la Speaker dans une posture délicate. Incapable de contenir les échanges, elle a ordonné une suspension de séance, une première depuis cette rentrée parlementaire.

Le PMSD n'a pas tardé à réagir par l'intermédiaire de son porte-parole, Olivier Barbe, pour qui cet incident reflète «une frustration latente» du gouvernement. «On a constaté que le gouvernement a été embarrassé, et les questions pertinentes d'Adrien Duval dérangent. Quand cela arrive, le Deputy Prime Minister tente de l'intimider», a affirmé Olivier Barbe. Il estime même que l'attitude de Shakeel Mohamed découlerait de ses ambitions internes : *«Il veut devenir le no 2 du gouvernement. Mais lors des discussions internes de l'Alliance du changement, pendant la session mode "on" et "off" , son nom n'a même pas été évoqué. Cela explique peut-être sa frustration.» *

Olivier Barbe a également dénoncé l'attitude de la speaker : *«Elle a fui ses responsabilités, et c'est très mauvais pour la démocratie parlementaire.» * Malgré tout, le PMSD réaffirme sa détermination. *«Adrien Duval continuera son travail de chien de garde. Nous dénoncerons toujours les dérives et nous défendrons la démocratie.» *