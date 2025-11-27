Ile Maurice: Entreprises - Le Premier ministre demande des mesures pour lever les obstacles administratifs

Le High Level Steering Committee, chargé de suivre la mise en oeuvre du Programme gouvernemental 2025-2029 et présidé par le junior minister Daneshwar Damry, s'est réuni ce matin, comme chaque mois. Des représentants du secteur privé - notamment Business Mauritius, la MCCI et la MEXA - ainsi que des représentants de l'Economic Development Board (EDB) ont également pris part à cette séance de travail.

Plusieurs dossiers stratégiques ont été discutés, parmi lesquels le permis de travail, la transformation du port et les réformes liées au Ease of Doing Business. À ce sujet, le président du comité a informé les membres que le Premier ministre a demandé à l'EDB de mener un relevé complet des obstacles administratifs auxquels les entreprises - y compris les Petites et moyennes entreprises - se heurtent dans l'exercice de leurs activités.

L'EDB devra également formuler, dans les plus brefs délais, des mesures correctives afin de faciliter les démarches, améliorer la compétitivité et accélérer la mise en œuvre des projets économiques.