Ile Maurice: Karousel, une solution de repli pour les sans-abri à Belle-Rose

Karousel, la nouvelle maison d'accueil de l'ONG Passerelle, dédiée au soutien des femmes vulnérables, et plus particulièrement des femmes SDF, située à Broad Avenue, Belle Rose, a été inaugurée ce lundi 24 novembre par la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre Marie, le ministre délégué à l'Intégration sociale Kugan Parapen, la mairesse de BeauBassin Rose-Hill Gabriella Batour et Quentin Biehler, conseiller de coopération à l'ambassade de France.

Karousel bénéficie du soutien de l'ambassade de France et du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Plaine des Palmistes à La Réunion ainsi que de plusieurs partenaires privés, dont Accenture et Sofap. C'est un espace d'accueil de jour dédié aux femmes vulnérables, en particulier celles en situation d'errance, de précarité ou sans abri. Dans son discours, la ministre Navarre-Marie a souligné que Karousel est bien plus qu'un centre d'accueil : «C'est une adresse essentielle pour une femme sans domicile, permettant d'exister à nouveau. C'est une boutique solidaire pour s'habiller dignement, un espace thérapeutique pour libérer la parole et cicatriser les blessures, ainsi qu'un lieu d'autonomisation pour se former et regagner confiance en soi.»

Boîte postale sociale

Lieu de répit, de dignité et de reconstruction, il offre une présence humaine bienveillante, un accompagnement individualisé et un environnement sécurisant où chaque femme peut se poser, souffler et reprendre confiance.

Karousel propose aussi une boîte postale sociale, un service de domiciliation postale destiné aux particuliers sans domicile fixe (SDF) pour recevoir leur courrier administratif. Elle permet d'avoir une adresse pour des démarches comme les demandes de prestations sociales. À Karousel, ce service sera mis en pratique avec la collaboration de Mauritius Post.

La ministre a admis que les défis sont immenses car la «violence sous toutes ses formes continue de ravager des vies. Des femmes. Des enfants. Des familles entières».

Statistiques invisibles

Selon Arianne NavarreMarie, l'État ne peut pas agir seul. Le travail des ONG comme Passerelle, est essentiel et enrichissant pour les politiques. Leur agilité permet souvent de devancer les institutions et la collaboration entre l'État et les ONG transforme véritablement les vies. Mélanie Valère-Cicéron, présidente de Passerelle, a expliqué que ce projet pour les femmes sans abri, comble le manque d'accueil existant. Le ministre délégué Kugan Parapen a de son côté rappelé le nombre de sans-abri est très élevé, dépassant sans doute les estimations officielles (Ndlr : 151, à octobre 2025). Il estime que la part féminine ne semble pas être prise en compte dans les statistiques et, de fait, par les politiques. Selon lui le projet Karousel sera un pont entre les organismes de soutien et les services pertinents.