Ile Maurice: Échanges fructueux de Dharam Gokhool

La capitale angolaise, Luanda, a accueilli pendant deux jours, les 24 et 25 novembre, les dirigeants des États membres de l'Union européenne et de l'Union africaine (UA) pour le septième sommet UE-UA sur le thème : «Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace». Maurice était représenté à ce sommet par le président de la République Dharam Gokhool.

Ce dernier a eu un échange fructueux avec Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Angola. Il a également rencontré Sebastien Pillay, viceprésident de la République des Seychelles. Le premier jour du sommet, lors de la session des chefs d'État et des ministres, le président Gokhool s'est entretenu avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, João Lourenço, président de la République d'Angola, et Giorgia Meloni, Première ministre italienne, entre autres dirigeants de renom, afin de promouvoir la coopération multilatérale et de renforcer les partenariats.

Le sommet est coprésidé par João Lourenço, président de la République d'Angola et président de l'Union africaine, et António Costa, président du Conseil européen. L'UE est également représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et l'UA par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. En tournée en Afrique depuis le 20 novembre, et après sa visite à Maurice, en Afrique du Sud et au Gabon, le président français Emmanuel Macron a terminé son périple en Angola lundi 24 novembre.

Le sommet, dans un contexte d'incertitudes mondiales, permet à l'UA et à l'UE de réaffirmer leur engagement envers le multilatéralisme et la solidarité. À l'occasion du 25e anniversaire de leur partenariat et de la présidence angolaise de l'Union africaine, les discussions portaient sur l'Agenda 2063, les Objectifs de développement durable et la Vision commune UA-UE pour 2030, soulignant le rôle croissant de l'Afrique. «Notre objectif pour ce sommet historique est d'établir un partenariat UE-Afrique solide, équilibré et tourné vers l'avenir», a déclaré le président du Conseil européen, António Costa, en amont de cet événement.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné lors de son discours d'ouverture, que l'Afrique et l'Europe partagent une histoire et des intérêts communs. Il a appelé à des investissements accrus de l'Europe dans des projets structurants, tels que les corridors, la transition énergétique et la transformation agro-industrielle, à travers des initiatives comme le Compact avec l'Afrique. Il a insisté sur la nécessité de réformer l'Architecture financière mondiale pour alléger le coût du capital et le financement. L'Afrique demande une gestion de sa dette plus soutenable et une justice climatique pour financer les projets d'adaptation, ainsi qu'une collaboration pour réduire la fracture numérique.