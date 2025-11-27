Afrique: Le trophée 'ARISE Africa pour le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance

27 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MFFPE

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a reçu hier, le trophée "ARISE Africa Champion November 2025", une distinction internationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux enfants.

Dépêché en Éthiopie la semaine dernière, le Conseiller Technique Moutsinga Gilberthe, accompagné du Cabinet de la Première Dame, a représenté le Gabon au Forum ARISE Africa, une plateforme engagée pour le renforcement des mécanismes de protection de l'enfant sur le continent.

À l'issue des travaux, le Gabon a été honoré pour les efforts soutenus du ministère dans la mise en place de dispositifs nationaux dédiés à la prévention, à la protection et à l'accompagnement des enfants.

A cette effet, le Conseiller Moutsinga, a procédé à la remise officielle du trophée à Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, symbole fort de la reconnaissance internationale du travail accompli.

