Gabon: SOS Prisonniers - En vue de structurer un plaidoyer commun en faveur des droits des personnes détenues

SOS Prisonniers Gabon a réuni, la semaine dernière à Libreville, plusieurs organisations de la société civile ainsi que des représentants institutionnels dans le cadre d'un atelier destiné à consolider un plaidoyer commun en faveur des droits des personnes détenues. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'un cycle d'échanges engagé depuis plusieurs mois, visant à renforcer la coopération entre les différents acteurs mobilisés autour de la défense des droits humains en milieu carcéral.

Organisé avec le soutien financier de la Délégation de l'Union européenne au Gabon et en partenariat avec Agir Ensemble pour les Droits Humains, l'atelier s'inscrit dans le cadre du projet « Dignité en Détention ». Ce programme, co-mis en oeuvre par SOS Prisonniers Gabon et Agir Ensemble pour les Droits Humains, vise à apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes incarcérées tout en encourageant un cadre collaboratif entre organisations locales, autorités et partenaires techniques.

À travers ce projet, les porteurs entendent renforcer les capacités des acteurs engagés, sensibiliser les autorités et le public, et mener des actions concrètes pour l'amélioration des conditions de détention. L'atelier du jour avait ainsi pour ambition de structurer un dialogue constructif et durable entre les parties prenantes, et de coconstruire des outils de plaidoyer portés collectivement.

Les travaux ont été articulés autour de plusieurs axes spécifiques, dont la mise en oeuvre du plaidoyer et l'élaboration d'un document commun récapitulant l'ensemble des actions prévues sur le terrain. Les participants ont défini des résultats attendus, mesurables et cohérents avec les engagements pris, tout en avançant sur la rédaction d'une note de position collective. L'ensemble vise à structurer un plaidoyer clair, partagé et opérationnel.

Selon les organisateurs, « cette initiative contribue à renforcer la coopération entre organisations de la société civile et institutions publiques, dans une dynamique constructive visant à améliorer durablement la protection des droits fondamentaux des personnes détenues ».

En réunissant ces acteurs autour d'une vision partagée, SOS Prisonniers Gabon confirme son rôle moteur dans la défense des droits humains au sein des établissements pénitentiaires, tandis que l'appui constant de l'Union européenne constitue un levier essentiel pour structurer, professionnaliser et pérenniser ces actions de plaidoyer.