Gabon: Louise Mvono, Edgard Moukoumbi et Aissatou Diallo en séance de travail

Louise Pierrette Mvono, Edgard Moukoumbi et Aissatou Diallo en séance de travail

Le 25 novembre 2025, une réunion a rassemblé les ministres Louise Mvono de la Planification et de Prospective, et Edgard Moukoumbi des Travaux Publics et de la Construction, avec Aissatou Diallo, Représentante de la Banque mondiale, à l'initiative de cette dernière.

Cette séance de travail, demandée par l'institution de Bretton Woods, visait à évaluer l'avancement du Projet de Développement Urbain du Gabon(PDUG) de plusieurs villes du pays avec le ministre des Travaux Publics et de la Construction et de définir les attentes pour relancer ce projet crucial au développement urbain national.

Il s'agit de changer des projets d'infrastructures, d'assainissement dans le but de changer les visages des villes concernées.