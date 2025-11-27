Gabon: Mission de renforcement de la coopération entre le pays et la Guinée sur le développement des grands projets miniers intégrés

Sur instructions du Président de la République, une délégation gabonaise conduite par le Ministre des Mines et des ressources géologiques , Gilles Nembe, la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, et l'Honorable député Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a effectué une mission en Guinée du 19 au 21 novembre 2025 pour renforcer la coopération autour des projets miniers Simandou et Bélinga.

Reçue au Ministère des Mines et de la Géologie, la délégation a échangé avec ses homologues guinéens sur les opportunités de collaboration entre les deux pays.

Les discussions ont révélé une vision commune visant à mieux valoriser les ressources minières, développer des chaînes de valeur locales et accélérer l'industrialisation.

Les deux parties ont également mis en avant l'importance de la transformation locale des minerais, de la création d'emplois qualifiés et de la formation des jeunes.