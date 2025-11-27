Sénégal: Le duel des espoirs Mor Kang Kang vs Prince ouvre la saison de lutte avec frappe, dimanche

Dakar — La saison de lutte avec frappe démarre dimanche, à l'arène nationale, avec le duel des espoirs entre le lutteur Mor Kang Kang (écurie Baol) et Prince (Pikine Guinaw Rails).

Ce combat est organisé par la structure Jambar Production du promoteur Mansour Ba.

Mor Kang Kang, pensionnaire de l'écurie Baol, est un lutteur redoutable, à la fois fougueux et explosif.

Son palmarès, riche de 12 victoires contre une défaite en 13 combats, préjuge de grandes qualités qui peuvent lui valoir une carrière prometteuse.

Dimanche, face au lutteur de Pikine, Mor Kang Kang va essayer de poursuivre son ascension, après avoir contrarié deux autres espoirs que sont Tapha Mbeur et Boy Diop 2.

Le lutteur de l'écurie Baol risque gros malgré tout face à Prince, que les observateurs présentent comme plus puissant.

Avec huit victoires consécutives en autant de sorties, le géant de Pikine Guinaw Rails, considéré comme l'héritier de l'ancien roi des arènes Mouhamed Ndao "Tyson", veut poursuivre son parcours sans faute.

Pour ce faire, il devra d'abord résoudre l'équation Mor Kang Kang en s'affirmant comme l'un des espoirs sûrs de la lutte sénégalaise et de la banlieue dakaroise.

Voici les programmes du Gala de dimanche :

Mor Kang Kang-Prince

Fils de Mbaye Guèye-Fils de BM

Jackson 2-Baleine Bou Ndaw

Double Bou Diaglé-Elton Diaz

Fils de Ama-Arnase

Thieuz-Mor Déranger

Thiatou Djoloff-Boy Ghetto

Ndiol Sana-Thiatou Ngomène

Fils de Noiraud-Jeunesse

Fils de Sock-Mama Lamine 2