Sénégal: Un projet lancé à Sédhiou pour booster l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes

Sédhiou — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou (sud) a procédé au lancement officiel du Projet de financement des initiatives territoriales des femmes et des jeunes (PROFIT), mercredi, une "initiative ambitieuse pour dynamiser l'économie locale par l'inclusion".

Doté d'un appui initial de dix millions de francs CFA de l'ambassade de France au Sénégal, le projet PROFIT vise à faciliter l'accès au crédit pour les femmes et jeunes déjà engagés dans des activités entrepreneuriales.

"Ce partenariat stratégique permettra de renforcer les piliers économiques du Pakao que sont les femmes et les jeunes", a déclaré Ousseynou Diagne, secrétaire général de la Chambre de commerce de Sédhiou.

Fada Thiaw, directeur régional de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit, a rappelé que le dispositif prévoit un accompagnement en éducation financière, suivi d'un financement et d'un coaching personnalisé.

Selon lui, un montant de douze millions de francs CFA servira de garantie pour mobiliser des fonds supplémentaires, avec des perspectives de financement pouvant atteindre jusqu'à cent millions de francs CFA.

Il a précisé que l'institution assurera le suivi du projet sur deux ans, favorisant ainsi un développement entrepreneurial durable et structurant pour la région.