Sénégal: Un projet lancé à Sédhiou pour booster l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes

27 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou (sud) a procédé au lancement officiel du Projet de financement des initiatives territoriales des femmes et des jeunes (PROFIT), mercredi, une "initiative ambitieuse pour dynamiser l'économie locale par l'inclusion".

Doté d'un appui initial de dix millions de francs CFA de l'ambassade de France au Sénégal, le projet PROFIT vise à faciliter l'accès au crédit pour les femmes et jeunes déjà engagés dans des activités entrepreneuriales.

"Ce partenariat stratégique permettra de renforcer les piliers économiques du Pakao que sont les femmes et les jeunes", a déclaré Ousseynou Diagne, secrétaire général de la Chambre de commerce de Sédhiou.

Fada Thiaw, directeur régional de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit, a rappelé que le dispositif prévoit un accompagnement en éducation financière, suivi d'un financement et d'un coaching personnalisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, un montant de douze millions de francs CFA servira de garantie pour mobiliser des fonds supplémentaires, avec des perspectives de financement pouvant atteindre jusqu'à cent millions de francs CFA.

Il a précisé que l'institution assurera le suivi du projet sur deux ans, favorisant ainsi un développement entrepreneurial durable et structurant pour la région.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.