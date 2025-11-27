Afrique: Équitation - Le Sénégal hôte de la finale du FEI World Jumping Challenge 2025

Dakar — Le centre des sports équestres de Diamniadio va abriter, à partir de ce jeudi, la finale du FEI World Jumping Challenge 2025, une compétition la Fédération internationale équestre à laquelle prendront part 16 cavaliers, dont deux Sénégalais, Elimane Sarr et Arnaud Rosière.

"Je me réjouis de la confiance que la Fédération internationale équestre accorde à notre pays en nous confiant l'organisation de la 18e édition de la finale de la FEI World Jumping Challenge 2025. C'est à la fois un honneur et une grande responsabilité d'accueillir les cavaliers du monde entier qui viennent y concourir", a déclaré, à ce sujet, le président de la Fédération sénégalaise des sports équestres, Ibrahima Wade.

En plus des deux représentants sénégalais, quatorze autres cavaliers issus de douze pays participeront à cette finale, dont Mathias Cespedes Casal (Bolivie), William De Carvalho (Costa Rica), Gregori Peralta De Jesus et Santo Tomás Vargas Rodríguez (République dominicaine) et Arjan Singh Nagra (Inde).

Il y a aussi Ebrahim Eshmooil (Iran), Kira Zapolskikh (Porto Rico), Divan Bosman et Olivia Garton (Afrique du Sud), de même que Ghazi Ellouze (Tunisie), Diego Alonso (Uruguay), Akbar Sharipov (Ouzbékistan), Cerys Lillie (Zambie) et Brooke Cuthbert (Zimbabwe).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal organise une compétition équestre de ce niveau pour la première fois de son histoire, a relevé Ibrahima Wade, pour s'en féliciter.

"Cette organisation s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Nous avons souhaité faire de cet événement une véritable compétition test", a-t-il indiqué.

Le Sénégal va abriter les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), du 31 octobre au 13 novembre 2026.

"Comme pour tous les sports inscrits au programme des JOJ Dakar 2026, il était du devoir du pays organisateur, avec l'accord des fédérations internationales, de mettre en place des épreuves tests. La FEI a ainsi choisi cette finale, extrêmement importante, pour éprouver notre système et nous préparer", a souligné M. Wade, également coordonnateur général des JOJ de 2026.

"Cette belle carrière de la Gendarmerie nationale, mise aux normes internationales, est une occasion de montrer ce que le Sénégal sait faire en matière d'infrastructures sportives", a dit M. Wade en parlant du centre des sports équestres de Diamniadio.

La finale du FEI World Jumping Challenge 2025 "sera un moment fort et nous sommes fiers de l'accueillir", a-t-il ajouté.

Le tirage au sort des chevaux a été effectué mardi et les entraînements ont débuté mercredi, les premiers tours qualificatifs et éliminatoires devant se tenir jeudi et vendredi, le samedi étant consacré au repos avant la grande finale prévue dimanche.

"Nous avons mobilisé le meilleur de notre cheptel équestre afin de permettre aux cavaliers sénégalais comme aux autres de se faire plaisir", a assuré Ibrahima Wade.

La secrétaire générale de la Fédération internationale équestre, Sabrina Ibáñez, s'est aussi félicitée de la qualité du site du centre des sports équestres de Diamniadio.

"Je suis impressionnée par les installations, et j'espère qu'après les JOJ, nous pourrons continuer à les utiliser pour développer les sports équestres au Sénégal", a-t-elle déclaré, soulignant l'importance d'organiser la finale du FEI World Jumping Challenge 2025 au Sénégal en perspective des JOJ.