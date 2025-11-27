Sénégal: L'administrateur intérimaire du diocèse de Thiès reçoit la visite du directeur des affaires religieuses du pays

Thiès — Le directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, Djim Ousmane Dramé, a rendu visite de courtoisie à l'administrateur intérimaire du diocèse de Thiès, l'abbé Albert Sène, mercredi, dans le cadre de sa tournée auprès des guides religieux du pays.

"Ce déplacement entre dans le cadre des visites que la Direction des Affaires religieuses effectue auprès des guides religieux du Sénégal", a-t-il dit après avoir rencontré l'administrateur intérimaire du diocèse de Thiès.

"Le Sénégal est un pays foncièrement et fondamentalement religieux", a affirmé M. Dramé, relevant qu'il faut nécessairement impliquer les religieux, surtout les guides religieux, dans tous les projets du pays pour espérer les réussir.

Il a fait observer qu'au Sénégal, le religieux "a plusieurs fonctions, parce qu'[il] enseigne, éduque, forme, socialise et humanise".

"Le premier facteur de développement, c'est la paix, la stabilité nationale, la cohésion sociale, la tolérance intercommunautaire, la tolérance religieuse, et c'est essentiellement le rôle des guides religieux au Sénégal, et ils le [jouent] depuis longtemps", a ajouté Djim Ousmane Dramé.

Selon lui, c'est sur la base de ce constat que le président de la République a pris la décision de créer une direction dédiée aux affaires religieuses, laquelle déroule ses actions au bénéfice de "toutes les religions au Sénégal, pour tous les religieux musulmans, chrétiens et les chefs traditionnels".

Il informe d'ailleurs que la structure qu'il dirige sera érigée, "sous peu", en une délégation générale, "pour plus d'autonomie et [pour] pouvoir s'occuper de toutes les religions du Sénégal".

"Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de créer une délégation qui s'occupe essentiellement des affaires religieuses", a-t-il insisté, invitant à travailler à garantir, assurer et préserver "nos valeurs, religieuses, culturelles, cultuelles et sociales".

L'administrateur intérimaire du diocèse de Thiès a remercié M. Dramé et la délégation qui l'accompagnait, tout en saluant la "démarche d'ouverture" du directeur des Affaires religieuses. Il lui a assuré de l'adhésion des religieux chrétiens à sa démarche.

"Il nous a montré son ouverture, il nous a tendu la main, il a tendu la main de l'État à nous les religieux et nous acceptons cette main tendue", a dit l'abbé Albert Sène.

Il a assuré au président de la République, tout en le remerciant, que les guides religieux chrétiens sont "prêts" à s'engager à ses côtés pour "travailler à la paix, à la stabilité et au développement du pays".