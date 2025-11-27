Sénégal: Gamou de Pire - L'administration insiste sur les mesures préventives, avec l'apparition de cas de FVR et de dengue

Thiès — L'adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a insisté sur l'importance des dispositions à prendre pour garantir la sécurité sanitaire des fidèles attendus au Gamou de Pire (ouest), le 6 décembre, dans un contexte sanitaire délicat marqué par l'apparition de cas de fièvre de la vallée du Rift et de la dengue dans la région.

"Dans un contexte particulier marqué par l'apparition de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift, mais aussi avec l'apparition de la dengue, il est important, au préalable, de prendre toutes les dispositions pour que la dimension sécuritaire et sanitaire soit au rendez-vous", a-t-il déclaré.

Ababacar Sadikh Niang présidait une réunion du Comité régional de développement (CRD), mercredi à Thiès, en prélude de la 123e édition du Gamou annuel de Pire, prévue début décembre.

Il a souligné la nécessité, dans le secteur de la santé, de "respecter toutes les prescriptions" des chefs de service, plus particulièrement des autorités administratives, en l'occurrence le préfet du département de Tivaouane et le sous-préfet de Pambal.

Cette rencontre visait, selon lui, à permettre aux disciples de cette cité religieuse tidiane, ainsi qu'au comité d'organisation, d'être dans les meilleures dispositions pour organiser l'édition 2025 de ce Gamou, célébrant la naissance du prophète Mohamed (PSL).

"Pour ce qui concerne la sécurité, toutes les dispositions seront prises pour mettre les pèlerins dans les meilleures conditions", a assuré l'adjoint au gouverneur de Thiès.

Il a annoncé une campagne de communication et de sensibilisation ciblant les fidèles, après que les services concernés ont pris toutes les mesures de sécurité nécessaires.

Pour ce qui est de l'assainissement, "toutes les mesures seront prises afin de permettre [une] organisation du Gamou de la manière la plus réussie", a dit M. Niang.

Il a par ailleurs annoncé l'organisation d'une journée de nettoiement, le 2 décembre à Pire, et la tenue d'une réunion d'évaluation le lendemain, pour prendre des dispositions en termes d'hygiène et de sécurité sanitaire.

"Il est bon de savoir que le Gamou de Pire, qui en est à sa 123ème édition, est l'émanation de la volonté de El Hadji Malick Sy et de notre grand-père Tafsir Abdou Cissé", a pour sa part rappelé le khalife général de Pire, Serigne Pape Abdou Cissé.

"C'est un Gamou historique, il est important que vous preniez toute la dimension de cette importance", a dit le religieux.