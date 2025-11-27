Cameroun: La révolution d'une musique sans frontières se poursuit avec Mwayé de Jacky lobe

Un nouvel album est sur les bacs « Mwayé », une lumière qui donne une nouvelle naissance au Makossa plutôt diversifié de Jacky Lobe. Après un repos sabbatique de 12 ans Douala est le starting Block de sonorités planétaires « made by Jacky Lobe »

L'oeuvre de l'artiste se résume en une seule phrase « Tous ces succès lui ouvrent la voie à des dizaines de scènes prestigieuses à travers le monde où il est régulièrement invité à se produire, à l'instar du Festival Africain "Tropicana" de Sicile en Italie (1995, 1996, 1998), du Festival des musiques Métisses d'Angoulème en France (2004), "Nuits d'Afrique" de Montréal (2003, 2005, 2007), Festival international de Jazz de Montréal (2007), ainsi que des passages fort remarqués à New York et à Chicago ». Tout un programme qui prend ses origines dans sa tendre enfance. Il a seulement onze ans lorsqu'il commence à s'exercer dans un orchestre familial.

C'est surtout à "Ementy Show" qui reprend avec dextérité les grands succès de l'heure. Mais le chef d'orchestre Daniel Monnyne tarde pas à remarquer l'intérêt du jeune garçon pour la musique et entreprend de l'initier à divers instruments. Cela ne va pas être tout à fait facile pour Jacky, compte tenu de l'intransigeance et l'extrême rigueur de son nouveau maître. Mais à force de ténacité, il finit par trouver sa voie.

Sur le plan local, Il ne laisse pas indifférents des vedettes de l'époque surtout Sallé John avec qui il fait la première partie d'un concert de Jimmy Cliff à Douala. Le parcours de Jacky Lobé se poursuit en France où il va officiellement pour des études universitaires après avoir brillamment obtenu son bac littéraire. Dans l'hexagone commence pour lui une nouvelle aventure musicale. Ladonne est complètement différente ici ; pas de place pour l'approximation. Alors Jacky s'inscrit au conservatoire de mais aussi le Piano.

L'année 2008, marque le retour sur scène de Jacky Lobé, avec un opus intitulé "Sona Anti" ; c'est le titre fort apprécié de son opus de 1999 qu'il remet au goût du jour, fort d'une anecdote lors d'un spectacle récent, quand il n'a pu quitter la scène qu'après avoir trois fois interprété cette chanson.

En 2013 nouvel album "Un peu de conscience" titre extrait du titre 7 de l'album qui dénonce l'égoïsme et les abus dans la gestion du pays, familiale, personnelle.

2025, Jacky Lobe nous revient après un passage à vide pendant 12 ans causé par un accident avec un nouvel album de 12 titres intitulé "Mwayé" un mot Douala qui signifie en français "la lumière". Cette lumière qui l'envahit et voudrait la partager avec son public. L'album réalisé au Cameroun par Thierry Abdou Yaya.