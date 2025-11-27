Afrique: Askia, la fierté du pays - Performance majestueuse au C20 G20 Royal Breakfast

27 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

L'artiste camerounaise Askia porté haut les couleurs de sa nation en réalisant une performance remarquée lors du prestigieux C20 G20 Royal Breakfast. En partageant sa voix et son talent devant un auditoire composé de leaders mondiaux et d'acteurs influents du changement global, elle a offert une vitrine exceptionnelle à la richesse culturelle du Cameroun.

Sa présence, son assurance et la puissance de son art ont résonné bien au-delà des frontières, démontrant avec élégance et force le potentiel créatif de l'Afrique. Ce moment d'exposition internationale est un rappel éclatant qu'une rencontre entre le talent artistique et l'opportunité peut déplacer des montagnes, non seulement pour l'artiste elle-même mais pour l'image de tout son pays.

La participation d'une artiste camerounaise à un événement d'une telle envergure, associé au cycle du G20 (Groupe des Vingt) et mettant en lumière le C20 (Civil 20, le groupe d'engagement de la société civile), est un signal fort. Il positionne la culture comme un vecteur essentiel de dialogue et d'influence dans les discussions qui façonnent l'avenir du monde.

Askia a su transformer cette tribune en une déclaration vibrante : le Cameroun est une nation dynamique, pleine de ressources humaines et d'une force artistique qui mérite toute l'attention mondiale. L'impact de sa performance ne se mesure pas seulement en applaudissements, mais en termes de visibilité et de fierté nationale.

Pour le pays, cette réussite est un contrepoint bienvenu aux récits souvent dominés par les défis politiques et économiques. Elle souligne que l'excellence et le professionnalisme camerounais ont leur place sur la scène internationale. Cet exemple encourage la jeune génération à poursuivre ses rêves, prouvant qu'avec confiance et travail, les barrières géographiques et professionnelles peuvent être franchies. L'expérience d'ASKIA au C20 G20 Royal Breakfast est une véritable source d'inspiration, confirmant que le talent est la monnaie la plus forte dans l'arène mondiale, capable de catalyser un changement positif et d'élever le discours sur l'Afrique.

