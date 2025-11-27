Sénégal: Secteur privé national - Le Président Bassirou Diomaye Faye exhorte au renforcement du patriotisme économique

En Conseil des ministres, tenu mercredi 26 novembre, au palais de la République, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exhorté le gouvernement au renforcement du patriotisme économique. Il a aussi insisté sur la redynamisation du secteur des pêches et de l'aquaculture.

Le patriotisme économique a été au coeur de la communication du président de la République lors du Conseil des ministres tenu hier, mercredi 26 novembre 2025, au palais de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a d'emblée rappelé au gouvernement la place primordiale qu'il accorde au développement du secteur privé national dans la mise en œuvre de la « Vision Sénégal 2050 ».

À ce titre, il a demandé au Premier ministre de replacer davantage les acteurs du secteur privé national et les entreprises locales au cœur de la mise en œuvre des programmes et projets publics et d'accélérer la rénovation opérationnelle du cadre de pilotage et de suivi-évaluation des investissements privés au Sénégal. Dans la même optique, le chef de l'État a annoncé qu'il présidera la première réunion du Conseil présidentiel de l'investissement rénové.

Ainsi, pour la réussite de ce grand rendez-vous économique, prévu dans la deuxième quinzaine du mois de mars 2026, il a exhorté le chef du gouvernement à préparer, avec l'ensemble des acteurs impliqués, cette importante réunion qui entre dans le cadre du redressement et de la relance de l'économie nationale.

Toujours en Conseil des ministres, le président Faye a invité le gouvernement à veiller à l'exécution optimale des plans d'action issus de la Stratégie nationale de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé. Il a ainsi informé le Conseil de l'initiative présidentielle dénommée « Sunu Champion ».

Celle-ci, a-t-il poursuivi, sera effectivement déployée à partir du mois de décembre 2025 et a pour vocation de promouvoir l'émergence de champions nationaux, en vue de renforcer le rôle primordial des acteurs économiques nationaux et des entreprises locales dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».