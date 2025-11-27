Sénégal: Sécurité alimentaire - Le Pm Ousmane Sonko prône une approche multisectorielle

Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé, lors du Conseil des ministres du 26 novembre, à une révision en profondeur de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Ceci permettra de mieux coordonner les interventions de l'État, anticiper les crises et renforcer la protection des populations face aux vulnérabilités alimentaires.

Dans sa communication lors du Conseil des ministres qui a eu lieu hier, mercredi 26 novembre dernier, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité alimentaire pour protéger les populations contre les aléas de la vie et renforcer la stabilité sociale et la santé publique. Dans cette optique, Ousmane Sonko a appelé les différents services de l'État concernés par cette problématique à œuvrer pour une réactualisation de « la Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience (Snsar) afin de l'arrimer aux orientations de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050" ».

Une initiative qui, d'après lui, doit permettre une harmonisation rigoureuse des interventions sectorielles à travers la mise en place d'un système d'alerte précoce, une vigilance renforcée et des interventions appropriées et bien coordonnées. « Cette stratégie révisée sera opérationnalisée par le Programme d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience (Pnasar), permettant de renforcer l'efficacité des réponses aux crises alimentaires et de refonder les approches de prévention et de gestion des crises de manière structurelle », a déclaré, dans la note, le chef du gouvernement.

Toujours dans le document, il a indiqué la nécessité d'assurer une meilleure coordination des programmes et structures de coordination, dans le but de créer de véritables synergies pour renforcer l'impact global des politiques publiques autour de la sécurité alimentaire. « Il convient aussi de mettre en avant l'approche territoriale coordonnée par les autorités décentralisées et déconcentrées », a dit le Premier ministre avant de conclure en demandant au ministre, secrétaire général du Gouvernement, en relation avec les ministères sectoriels, de veiller à assurer une mise en cohérence effective des politiques sectorielles avec la stratégie du Secrétariat technique du Conseil national de sécurité alimentaire (Cnsa).