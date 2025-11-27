Cameroun: 540 millions FCFA à Bonaberi - Scandale de la route bâclée, symptôme de la corruption au pays

27 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

L'indignation gronde à Douala, où la réhabilitation de l'axe stratégique de Bonaberi se transforme en un scandale financier retentissant. Un montant colossal de 540 millions de FCFA, plus d'un demi-milliard, a été alloué à la seule réparation de quatre points critiques (des nids-de-poule) sur cette route vitale qui relie la capitale économique aux régions du Moungo, du Sud-Ouest, de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ce chantier, dont la durée initiale ne devait pas excéder trois mois, s'est étalé sur sept mois pour aboutir à un résultat consternant : l'ouvrage s'est dégradé en l'espace de quelques jours seulement après sa livraison formelle, notamment au Carrefour Grand Hangar.

Cette déconvenue technique et financière est un affront à l'intelligence des citoyens camerounais. Elle soulève de sérieuses questions sur la qualité des travaux publics et la gestion des deniers de l'État. Au Carrefour Sapeurs, Carrefour Rail et Carrefour Mutzig, l'achèvement partiel et la superficialité des réparations suggèrent un objectif bien plus politique que technique, l'efficacité des travaux semblant avoir été calibrée pour des fins purement électorales, visant à apaiser la grogne avant une échéance passée.

La présence répétée du Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Ngannou Djoumessi, sur le site n'a manifestement pas garanti un contrôle sérieux, jetant une ombre sur la transparence du processus. En dépit des milliards FCFA mobilisés pour les infrastructures routières au Cameroun, le même schéma se répète : des coûts exorbitants pour des ouvrages de faible durabilité. Cet argent public, versé pour améliorer le quotidien des populations, n'a fait que pérenniser leur souffrance.

Les usagers continuent d'être confrontés aux mêmes embouteillages monstres et aux mêmes dommages sur leurs véhicules, tandis que la circulation des biens et des personnes, cruciale pour l'économie nationale, reste paralysée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce cas emblématique de Bonaberi n'est pas isolé ; il est symptomatique d'un mal plus profond qui ronge la gestion des infrastructures : la corruption au Cameroun. L'écart abyssal entre le coût astronomique engagé et le résultat dérisoire et éphémère est une preuve cinglante de la mauvaise gouvernance. La population de Douala exige désormais des explications claires, une reddition des comptes, et surtout, l'exécution de travaux correctement réalisés. Il est impératif que les responsables de ce gaspillage public rendent des comptes pour que de tels abus financiers et techniques cessent d'être la norme.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.