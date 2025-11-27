Burkina Faso: REMAPSEN - Un forum continental pour sortir les maladies tropicales négligées de l'ombre

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) a ouvert, mardi 25 novembre 2025, la quatrième édition de son Forum des médias consacré aux maladies tropicales négligées. Un rendez-vous qui réunit acteurs de la presse et spécialistes de la santé autour des enjeux de lutte et de sensibilisation.

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) a lancé, le mardi 25 novembre 2025, la quatrième édition de son Forum des médias dédié aux maladies tropicales négligées (MTN). Une centaine de journalistes et communicateurs issus de 43 pays ont pris part aux échanges. Le président du REMAPSEN, Youssouf Bamba, a rappelé que les MTN continuent de peser lourdement sur des millions d'Africains.

Il a insisté sur leur impact direct sur la qualité de vie des populations et sur leur capacité à ralentir le développement socio-économique de nombreux pays. Ces maladies, parmi lesquelles figurent l'onchocercose, la filariose lymphatique, la schistosomiase, le trachome ou encore la dracunculose, affectent principalement les communautés rurales privées d'eau potable, d'assainissement adéquat et d'un accès satisfaisant aux soins. Les estimations de l'OMS indiquent qu'environ 600 millions de personnes sur le continent vivent encore avec au moins une forme de MTN.

Malgré ce tableau préoccupant, des progrès notables ont été enregistrés. Plusieurs pays ont réussi à éliminer au moins une MTN, dont un nombre record au cours de l'année 2025. Toutefois, ces avancées restent inégales et certaines régions demeurent particulièrement vulnérables.

La directrice des partenariats de Speak Up Africa, Yaye Sophiétou Diop, a apporté un éclairage humain à la discussion en évoquant des destins bouleversés. Elle a parlé de Mansoura, au Niger, dont le seul souhait est de se réveiller sans douleur, et de Fatima, en Guinée, victime de stigmatisation à cause de l'éléphantiasis. Pour elle, ces histoires montrent que les MTN sont encore une réalité quotidienne pour les plus marginalisés. Elle a salué la collaboration fructueuse entre Speak Up Africa et le REMAPSEN, qui, depuis trois ans, contribue à renforcer les capacités des journalistes et à mettre en évidence les efforts menés dans les communautés à travers reportages, enquêtes et initiatives de sensibilisation.

Souveraineté sanitaire et engagement politique

La présidente de Galien Afrique, professeure Awa Marie Coll Seck, a souligné que l'élimination des MTN constitue un enjeu de justice sociale et de souveraineté sanitaire. Selon elle, accepter la persistance de ces maladies reviendrait à accepter que l'Afrique renonce à son plein potentiel. Elle a salué les avancées majeures obtenues dans la lutte contre certaines MTN, notamment la dracunculose désormais réduite à une poignée de cas dans le monde, la disparition du trachome dans plusieurs pays, la victoire du Togo sur la filariose lymphatique ou encore l'élimination de l'onchocercose dans ses foyers historiques du Sénégal.

Elle a toutefois averti que la baisse des financements internationaux menace la dynamique actuelle. La réduction significative de l'aide publique au développement consacrée aux MTN pourrait freiner les efforts engagés. Elle a appelé les médias à être des relais vigoureux de ces questions, affirmant que ces maladies prospèrent dans le silence et que les journalistes ont le pouvoir d'en briser l'invisibilité.

Le forum prépare l'adoption d'un plan d'action continental prévue en janvier 2026 à Cotonou. Ce programme, qui couvrira les années 2026 à 2028, vise à renforcer la production médiatique consacrée aux MTN, à soutenir les efforts de plaidoyer auprès des décideurs, à combattre la désinformation et à mettre en lumière les initiatives communautaires. Il s'agit également d'intégrer davantage la question des MTN dans les stratégies de souveraineté sanitaire africaines.

Les sessions prévues dans la suite du forum permettront d'aborder les enjeux liés à la stigmatisation, à la mobilisation des ressources et à la construction de récits plus humains autour des MTN. Une visite de terrain consacrée à la prise en charge de l'ulcère de Buruli doit également permettre aux participants de mieux appréhender la réalité vécue par les patients.

Au-delà de la sensibilisation, le REMAPSEN ambitionne désormais de jouer un rôle structurant dans la décision publique. Le réseau veut contribuer à faire évoluer les perceptions, influencer les politiques nationales et, en définitive, améliorer les conditions de vie des communautés les plus touchées. L'histoire de l'élimination des MTN en Afrique est en train de s'écrire, et les médias occupent désormais une place centrale dans cette progression.