Maroc: Démantèlement d'un réseau criminel de trafic international de drogue

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, mardi, sur la base d'informations précises fournies par les Services centraux de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), au démantèlement d'un réseau criminel de trafic international de drogue, exploitant les plages proches de Casablanca comme points de départ d'opérations de trafic par voie maritime à l'aide d'embarcations pneumatiques.

Lors de cette opération, qui s'inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires soutenus déployés pour lutter contre le crime organisé, notamment le phénomène du trafic international de drogue, huit personnes âgées entre 32 et 60 ans, dont deux femmes, ont été arrêtées à Kénitra et à Casablanca, indique un communiqué du BCIJ.

Les perquisitions ont permis de saisir 390 ballots de "chira" d'un poids total de 16 tonnes, 2,5 millions de dirhams, 6 embarcations pneumatiques, 8 moteurs hors-bord, 4 barils de carburant, ainsi que des téléphones portables, des dispositifs de géolocalisation "GPS" et des pompes à air, ajoute la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les mis en cause ont été placés en garde à vue afin d'approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, dans le but de révéler l'ensemble des ramifications nationales et internationales de ce réseau et d'interpeller tous les individus impliqués dans cette affaire.